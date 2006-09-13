После выхода из отпуска не следует активно включаться в работу

Таково мнение психологов. Вместо того чтобы с утроенной энергией совершать трудовые подвиги, люди начинают хандрить, и даже впадают в депрессию.

Одни опаздывают на работу, другие засиживается в курительных комнатах. В качестве оправданий перед работодателем подчиненные сетуют на "постотпускной синдром".

Между тем у психологов своя точка зрения. Как рассказали специалисты Минского городского психоневрологического диспансера, с медицинской точки зрения такого синдрома нет, есть адаптационное состояние, которое сопряжено с трудностями вхождения в работу. При этом сроки адаптации после отпуска могут быть от двух дней до нескольких недель. Рекомендации психологов - с выходом на работу после отпуска не нужно пытаться объять необъятное и начинать ее с более легких дел.