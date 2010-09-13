Посещение инфракрасной сауны полезнее, чем поездка на море

Чтобы не раскиснуть, подобно мокрым осенним листьям, отправляемся в салон красоты, чтобы испытать действие необычной сауны – инфракрасной. Перед сеансом, для лучшего очищения организма, полезно сделать скрабирование и непременно избавиться от макияжа.

Надежда Гриневич, косметолог:

Обычная, стандартная сауна, разогревается до 120 градусов. Она воздействует на тело человека снаружи. Температурный режим инфракрасной сауны 60 градусов и она воздействует изнутри. Разогревает медленно организм.

Несмотря на то, что процедура не предполагает высоких температур, она эффективнее и полезнее солнечных ванн на Южном пляже. Инфракрасное излучение безопасно и не вызывает побочных эффектов. Противопоказаний такая сауна почти не имеет, за исключением острых сердечнососудистых заболеваний.

Посещать эту кладовую здоровья могут даже дети, а для женского организма инфракрасная сауна, как утверждают специалисты, не только источник удовольствия, но еще и приятный способ поддержания красоты.

Надежда Гриневич, косметолог:

Женщины любят эту процедуру, потому что после первого посещения они теряют вес, от 1,5 до 3 кг. Также она дает общеукрепляющий эффект, общетерапевтический, ее можно использовать при респираторных заболеваниях, разглаживающее действие.

Инфракрасная сауна обладает омолаживающим эффектом. Во время процедуры кожа разглаживается, избавляется от токсинов и питается. Целебное действие оказывает ионизатор и расслабляющая музыка. Сеанс длится 30-30 минут. Так что, если вам трудно просыпаться по утрам или активная работа сконцентрирована во второй половине дня, инфракрасная сауна незаменима.

Надежда Гриневич, косметолог:

Поскольку эта процедура тонизирующая, то желательно принимать ее утром. Курс обычно составляет от 12 до 20 процедур, затем возможен перерыв на месяц и курс повторяют.

После процедуры стоит насладиться вкусом зеленого чая. Он способствует скорейшему освобождению организма от токсинов.