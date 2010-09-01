Пороки сердца у детей. Методы исследования пороков и операция

Тетрада-фало — врожденный порок сердца. Это дефект в структуре сердца и крупных сосудов, присутствующий с рождения.

По статистике, каждые 30 секунд кто-то умирает от заболевания сердца. Но больше половины людей можно было бы спасти, если бы они обратились вовремя к врачу. Мы умираем не от сердечных заболеваний, а от абсолютной уверенности, что все болезни, касающиеся сердца, неизлечимы.

Москва. Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Вакулева. Директор центра — великий хирург Лео Бокерия. В операционных тишина и строго-выверенные движения персонала.

Сергей Никонов, профессор, руководитель научно-консультативного отделения научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулина Рамн:

Жить с болезнью сердца намного опаснее, чем оперироваться.

В операционной прохладно. Остановленное сердце боится нагревания, клетки могут погибнуть. Поэтому специальные лампы над операционным столом не греют. Пациенту 6 месяцев, но на вид не больше двух. Дети-сердечники плохо набирают вес. У Дениса — тетрада-фало.

Тетрада-фало — врожденный порок сердца. Продолжительность жизни детей с таким диагнозом — 15-20 лет. Этот порок на третьем месте по распространенности. Лет 10 назад большинство больных с таким диагнозом умирали еще в детстве. Сегодня излечивают практически всех, естественно, с помощью операции на открытом сердце.

Лео Бокерия, директор наусного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Рамн, главный кардиолог Министерства здравоохранения РФ:

Мы вводим специальный раствор, который попадает в клетки сердца и парализует их на определенное время. Для того, чтобы сердце равномерно охлаждалось, мы его еще снаружи или обливаем ледяной водой или кладем лед. Процедура введения раствора — ровно 37 минут. После этого мы убираем капельницу и начинаем работать с самим пороком сердца.

Тетрада-фало называют синим пороком за то, что детишек с таким диагнозом легко распознать, когда они еще маленькие — по синеватому цвету губ, а затем по кончикам пальцев и голубым кругам под глазами. Это нехватка кислорода, кровь им не насыщается, так как он не попадает при таком заболевании в легочную артерию.

Лео Бокерия:

У обычного ребенка с дефектами перегородки желудочков, кровь из левого желудочка, где давление — 100-110, уходит в правый желудочек, где давление 25-30, поэтому у этих детей кровь из правого желудочка идет в левый желудочек. Это плохо тем, что в правом желудочке кровь ненасыщенная, она шла в легкие, чтобы получить кислород, а не получив кислорода, синюшная кровь попадает в артериальное русло.

Детей с различными пороками сердца рождается 15 на 1000 малышей. Это обычный процент ошибок природы, не зависящий от страны и ее экономического развития. 8-10 из них необходимо оперировать.

Сергей Никонов:

Половина детей с пороками сердца, если их не оперировать умрут до 6 месяцев, а еще 25% умрут в возрасте до года.

Самые распространенные врожденные пороки сердца:

дефект межпредсердной перегородки. Средняя продолжительность жизни этих больных без лечения — лет 36. дефект межжелудочковой перегородки. Многие дети с таким диагнозом погибают в возрасте до двух лет.

При пороках сердца страдают все органы, а если их вовремя не устранить, они окажутся неоперабельными.

Прооперированный Денис, как и все малыши не сразу начнет дышать сам, сначала за него это будет делать аппарат, потом, как только малыш совершит первые самостоятельные вдохи, аппарат снизит работу. Детишки попадают сюда даже в день своего рождения. Есть пороки, которые нужно оперировать сразу же, поэтому при центре создано специальное отделение, которое наблюдает за мамой и ребенком, у которого определен порок сердца еще до его рождения.

В реанимации постоянная температура, но над каждым пациентом специальные лампы.

Алексей Ким, руководитель отделения реконструктивной хирургии новорожденных научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Банулева РАМН:

Есть специально обогревающая лампа. Ей можно задать определенную температуру, которую она будут постоянно поддерживать над этим ребенком.

Каждое такое реанимационное детское место стоит больше трехсот тысяч долларов. На рабочем месте врача находится центральный монитор, который отражает показатели всех детей, находящихся в зале. В случае с детьми излечиваемость 97%.

Алексей Ким:

Мы выполняем операции любой сложности, и нет такой операции, которую мы бы не выполняли.

Лео Бокерия сам просматривает коронографии все пациентов. Коронография — рентгеноконтрастный метод исследования, позволяющий точно определить характер, место и степень сужения артерии. По коронографии можно судить: нужна ли операция на сердце, и какая именно. Ни один пациент центра не попадает на стол без консультации Бокерия.

Есть еще один метод исследования — позитронно-эмиссионная томография. Это уже ядерная кардиология, когда стандартные методы не дают полной картины.

Ирина Шурупова, старший научный сотрудник отдела ядерной диагностики научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева:

Это исследование представляет собой первый этап. Ориентируясь на результаты этого исследования, доктор может рассказать о площади, локализации рубца. Прогноз этого этапа не столь точный.

Проще говоря, при обычных методах исследования можно увидеть только какой участок сердечной мышцы поражен, но бывает, когда среди мертвых клеток еще остаются живые сегменты, а значит, если восстановить кровоток, то часть сердца еще можно спасти. На ПЭТ диагностику одного пациента уходит 4 часа.

Ирина Шурупова:

Эта дополнительная информация, которую мы даем хирургам, помогает во многих случаях решить вопрос в пользу проведения операции.