Полное медицинское обследование прямо на улице – в Гродно необычным способом отметили Международный день здоровья

Импровизированная лаборатория разместилась прямо в центре города.

Здесь можно было не только измерить давление, сделать рентген на передвижном пульмоскане, но и определить свой вес, рост и даже настроение. Таким образом, медики попытались привлечь внимание горожан к проблеме негативного влияния урбанизации на состояние человека.

Необычная услуга оказалась очень популярна. За час подробные медицинские консультации выслушали более 50 гродненцев. Больше стало сегодня и приверженцев спорта — здесь же можно было записаться и в спортивные секции.

Светлана Омельченко, первый секретарь Гродненского горкома БРСМ:

У нас планируется неделя здоровья, которая продлится до 11 апреля. И Всемирный день здоровья — как отправная точка. Нельзя сказать, что это разовая акция. Все мероприятия, которые проводит горком БРСМ, направлены на то, чтобы какие-то элементы — спортивные, соревновательные или по здоровому образу жизни — обязательно присутствовали.