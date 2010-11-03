Почти каждый пятый белорус привит против гриппа, большинство — за бюджетные средства

НАН Беларуси: Белорусские сельхозпроизводители пока не выращивают генномодифицированных культур

Хотя исследования в этом направлении в академическом Институте генетики и цитологии проводятся давно. В частности, испытывались генетически модифицированные виды сахарной свеклы и картофеля.