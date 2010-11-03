Почти каждый пятый белорус привит против гриппа, большинство — за бюджетные средства

В настоящее время заболеваемость ОРВИ в республике не превышает эпидемический уровень. По итогам мониторинга, преобладают негриппозные респираторные вирусы.Минздрав напоминает, что наиболее эффективное средство массовой профилактики гриппа — это иммунизация. Все разрешенные в стране вакцины проходят строгий контроль качества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»
. И если вы все же заболели, главные слагаемые успешной борьбы с вирусом — правильное лечение, полноценное питание, постельный режим, обильное питье и хорошее настроение.