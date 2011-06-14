Почему в нормальных семьях дети ощущают себя несчастными?

Мы давно привыкли видеть несчастных детей. Некоторое время такие дети существуют в неблагополучных семьях, откуда их потом изымают и отправляют в детские дома. Однако и в нормальных, на первый взгляд, семьях дети могут ощущать себя не менее несчастными.

Мы давно привыкли видеть несчастных детей. Некоторое время такие дети существуют в неблагополучных семьях, откуда их потом изымают и отправляют в детские дома. Однако и в нормальных, на первый взгляд, семьях дети могут ощущать себя не менее несчастными.

Родители должны создавать полноценные условия для развития, воспитания и образования ребенка, подготовив его к самостоятельной жизни в обществе. Это их обязанность. Жаль, что обязанность любить своих детей ни в какой закон не впишешь.

Светлана Гришко, зам. председателя комиссии по делам несовершеннолетних Администрации Ленинского района г. Минска:

Родители заняты устраиванием личной жизни. Например, ребенка воспитывает один из родителей, и у родителя появляется личная жизнь, тогда родитель передает все школе, мол, вы его воспитывайте.

Внешне благополучно выглядит семья, когда в квартире полная чаша, но нет любви. Родители заняты добыванием денег, телевизоров, холодильников, а ребенок остается предоставлен сам себе. Его не любят, с ним не разговаривают, его не целуют на ночь, с ним не проводят свободное время. Этот ребенок при живых родителях, бабушках и дедушках предоставлен сам себе.

Татьяна Митрофанова, районный педиатр Ленинского района г.Минска:

Психологи говорят, что каждый ребенок должен чувствовать родительскую любовь. И каждого ребенка нужно целовать минимум 8 раз в день. Вот тогда он чувствует себя самодостаточным и очень уверенным в жизни и понимает, что все у него хорошо.

Когда начинаешь разбираться в ситуации в семье, то оказывается, что ребенок просто чувствует, что он никому не нужен, что ему не уделяется внимание, ему никто не помогает, и т. п.

Когда ребенок думает «я здесь ничто», «я ничего не значу», «меня не замечают», то на первый план выходит чувство неполноценности и недостаточности.

Светлана Гришко:

На комиссии задаем такой вопрос: «Уважаемые родители, когда вы вместе последний раз проводили свое свободное время с детьми?» Знаете что они отвечают? «Вместе ходили в магазин». И это в лучшем случае. Товарищи родители, а когда вы в последний раз расписывались в дневнике ребенка, были в школе? Вы знаете друзей своего ребенка? Родители, отвечая на эти вопросы, только повторяют слово «Нет», и тогда многие из них задумываются.

А задуматься действительно есть над чем. Ведь когда в угнетающем чувстве своей ничтожности ребенок уходит в оборону, может случиться побег из дома и беспризорность.

Светлана Гришко:

Ребенок не находит ответов на волнующие его вопросы. Он выходит на улицу и улица дает ему эти ответы. Находятся старшие друзья, которые заменяют и папу, и маму. А дальше пошло-поехало: плохая компания, алкоголь, курение, наркотики, первые правонарушения, а также провалы в учебе. В целях предотвращения правонарушений несовершеннолетних инспекция по делам несовершеннолетних проводит индивидуальную профилактическую работу в семьях.

У нас есть коррекционный центр, кризисная комната. У нас в каждом учреждении образования имеется социальный педагог. Подойдите пожалуйста на консультацию вместе с ребенком. У вас не получаются межличностные отношения - найдите причину. Получите ценные знания о подростковом возрасте: как правильно разговаривать с ребенком, как правильно ему сказать «нет», как правильно объяснить ему что такое первая любовь. Мама сделать это может не всегда. Есть центр дружеского доверия в учреждении здравоохранения. Подойдите, пожалуйста, туда. Там вы сможете найти ответ на интересующие вас вопросы.

Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» провозглашает, что ребенок имеет право на защиту своей личности от любой эксплуатации и насилия. Однако, проведенные исследования показали, в состоянии ненасилия воспитываются чуть более половины детей. Остальные в той или иной степени испытывают жестокое отношение со стороны родителей. Примерно каждый десятый родитель рассчитывает при воспитании ребенка не на свой авторитет, не на силу убеждения или внушения, а прибегает к угрозам или физическому насилию.

Светлана Гришко:

Бытует к сожалению такое мнение: если меня били, то и я буду бить. Меня били, и из меня вырос хороший человек. Вот и я так буду поступать. Ребенок принес плохие отметки из школы — его наказали. Был недавно случай, пришла сначала мама с работы и наказала ребенка за плохие отметки, а потом папа решил, что ребенку мало и добавил. На заседании комиссии спросили: «А какое у вас образование, уважаемые родители?» У мамы высшее образование. «Папа, а как вы учились?» Он говорит, что точно также. «И вы получали такое же насилие?» И его били.

Психологи высказывают большие сомнения, что наказание приносит эффект, если речь идет о воспитании детей. Это всего лишь заблуждение, за которым кроется гнев, нетерпение и личное несчастье родителя.

Светлана Гришко:

Это одиноко воспитывающий родитель, у которого не сложилась личная жизнь, который имеет высшее образование, который требует от своего ребенка просто очень высокую планку.

Пик физического насилия приходится на 12-14 лет. Родителям часто не хватает выдержки, такта и психологической культуры для реализации ненасильственной модели поведения. Такие методы воспитания непременно оставляют глубокий след в душе ребенка.

Светлана Гришко:

Откуда мы это узнаем? Мы узнает это, когда ребенка приводят в учреждение здравоохранения, и когда педиатр обнаруживает у ребенка телесные повреждения. Тогда информируются все субъекты профилактики: и учебные заведения, и сотрудники внутренних дел, и прокуратура. Я всегда говорю, что мы живем не на необитаемом острове, мы живем в обществе. Поэтому не будьте, пожалуйста, черствыми. Если вы услышали, что в третьей квартире идут постоянно ссоры, посуда бьется, проинформируйте школу, проинформируйте комиссию по делам несовершеннолетних, управление образования. Люди придут, познакомятся. Единичный случай — предупредим людей, не единичный — будем изучать ситуацию в семье.

Татьяна Митрофанова:

Проводим беседу с родителями и говорим, что если это насилие не прекратится, то ребенок будет изъят из семьи. В основном родителям, конечно, стыдно, они переживают и стараются не повторить таких вещей и справляются. Цель достигнута.

Чтобы в семье не возникали подобные проблемы, психологи советуют смотреть на ребенка как на равного: не унижать и не злоупотреблять его доверием.

Светлана Гришко:

Любите своих детей, цените их, целуйте. Говорите, что они у вас единственные и неповторимые. Радуйтесь каждому его шагу, каждому новому событию и принимайте своих детей такими, как они есть. Не все дети будут физиками-ядерщиками. Они будут просто хорошими людьми.