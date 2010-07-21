Почему опасно есть курицу?

Мясо — продукт натуральный, полезный и безопасный... но только на первый взгляд. Мясные куриные скандалы несколько лет не сходят с газетных полос.

Сегодня в магазинах можно купить даже кенгурятину. Стоит ли пробовать заморский деликатес?

Александр Немов, врач-диетолог:

Кенгуру пасется на естественных пастбищах, ничего вредного не ест. Ее поймали, хвост отрубили и заморозили. И вот теперь ее надо перевезти почти через весь земной шар так, чтобы она в пути не испортилась, а значит надо ее как-то обработать. А как ее иначе можно привезти?

С 1 января 2010 года в России фактически запрещен экспорт американской птицы. Слишком высоко в ней содержание хлора и антибиотиков.

Вячеслав Першин, директор птицефабрики:

Как бы я ни хотел есть, я не буду есть американские окорочка, потому что я могу просто отравиться. Дело в том, что у них бессрочное хранение. Их обрабатывают хлором. Хлор — это такой продукт, который убивает все полезное.

Чтобы крохотный цыпленок набрал положенный вес, в корм добавляют не только витамины, но и гормоны роста. А для защиты от инфекций дают антибиотики.

Марина Зерина, бригадир участка выращивания птиц:

В первые две недели в профилактических целях проходит не только вакцинация, но и добавление в корм антибиотиков.

Страшное слово ГОРМОНЫ пугает покупателя, поэтому на птицефабриках факт прикорма птицы отрицают. Сложная производственная цепочка позволяет пропустить подробности. Питательные смеси для пернатых творят настоящие чудеса. Крепкие и упитанные птицы вырастают за 36 дней. Они выгодно отличаются от деревенских цыплят.

Съедая в день всего полкилограмма мяса, человек получает около 0,5 микрограмм гормона. При регулярном употреблении это может вызвать гормональный дисбаланс, а ведь потребление мяса на душу населения растет год от года. Еще 200 лет назад мясную птицу ели значительно меньше.

Андрей Черепанов, повар-технолог вегетарианского ресторана:

Массовое употребление мяса началось с тем, что был очень интенсивный научно-технический прогресс, появились рефрижераторы, морозильники, холодильники. Пищевая промышленность стала подключать науку, началось строительство всевозможных фабрик. Начался массовый забой скота. Многие, наверное, смотрели кадры, как убивают животных на мясокомбинатах. Животное тоже живое существо. Оно чувствует, куда его ведут, что с ним будут делать. У него вырабатывается в кровь очень большое количество адреналина и других веществ. Все это на тонком плане содержится в мясных продуктах.

На некоторых фабриках птицу убивают по самой новейшей и гуманной технологии.

Вячеслав Першин:

Сначала птицу мы усыпляем для того, чтобы она не получила резкий стресс. В подвешенном состоянии ей срезается голова, в таком состоянии у нее спускается кровь, и она переносится в отдел, где уже снимается перо. Если птица получает стресс, у нее очень долго стекает кровь, поэтому мясо на выходе получается более худшего качества, чем у других птиц, которые спокойно проходят этот процесс.

Можно ли производить большое количество качественного продукта не используя вредные для здоровья технологии? На российских птицефабриках вместо хлора сегодня используют новейший воздушно капельный метод охлаждения свежего мяса.

При производстве других сортов мяса технологии не столь прозрачны. Сочный кусок говядины, например, должен иметь красивый красный цвет.

Андрей Черепанов:

Его обрабатывают разными токсинами, красителями, придают мясу товарный вид и оно может дольше храниться, но это не значит, что оно по своим питательным свойствам становится лучше.

Доказано, что от антибиотиков и ядов, поступивших в организм с мясом или бульоном, может снижаться иммунитет.

Сергей Мусселиус, доктор медицинских наук, руководитель отделения реанимации и лечения эндотоксикозов:

Необходимо не покупать в большом количестве один продукт, например мясо, и не употреблять его в большом количестве. Если и попал яд в организм, то пусть он будет в минимальным.

Многие люди поступают радикально. Они полностью отказываются от мяса и переходят на растительную пищу. Игорь Усов — вегетарианец. Отказавшись от мяса он решил сразу несколько проблем.

Игорь:

Желудок чувствует себя потрясающе. Я не испытываю дискомфорта, когда целый день ничего не ем. У меня нет вздутий, изжоги. Проблемы с животом исчезли напрочь. Я все время в приподнятом настроении, у меня ясные мысли.

Полезно вегетарианство или нет — вопрос спорный.

Александр Немов:

Вегетарианство — это отказ от какой-то группы продуктов. Если ты истинный вегетарианец, то это нормально, но если ты где-то чего-то начитался и решил им стать, то через какое-то время ты обязательно окажешься в реанимации.