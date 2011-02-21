Почему люди, больные аутизмом, часто обладают уникальными талантами?

Исследования в области человеческого восприятия показали, что на самом деле человек видит не глазами, а мозгом. Первые опыты по изучению оптического восприятия человека привели к удивительным результатам: оказывается, изображение проецируется на сетчатку глаза в перевернутом виде. Но почему мы видим объекты не перевернутыми? За это ответственен мозг. По сути, к той зрительной информации, которая поступает к нам по каналам зрения, мозг добавляет собственную информацию. Зачастую его помощь только мешает нашему восприятию. Тогда человек способен увидеть то, чего на самом деле нет. Или наоборот, не может найти предмет, находящийся перед самым его носом.

Геннадий Гончаров, психолог:

Проводились исследования. Маленьким детям показывали черный шарик. При этом участвовало 10 человек. Девятерым их них сказали, чтобы они говорили, что это белый шарик, а десятом об этом не сказали. Итак дети видят реально черный шарик, но говорят, что это белый. Все говорят, что это белый шарик. Десятый думает, что же такое, я же вижу черный. Как только подходит его очередь говорить, какой это шарик, что-то с ним происходит и он говорит, мол, да, это белый шарик. То есть что-то с ним происходит и он начинает видеть его белым.

Гипнотизеры и фокусники тщательно охраняют свои тайны воздействия на человеческий мозг. Однако специалисты нередко сталкиваются со случаями, когда человек начинает видеть невидимое или не воспринимает объекты совсем по другой причине.

Когда Евгения Шаталова отводила свою дочку в детскую больницу, чтобы получить обычные справки для детского сада, то никак не ожидала, что визит к врачам вызовет у нее шок, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Евгения, мама Сони Шаталовой:

Там не сказали, что извините, мама, ребенок безнадежен, никогда ничего…в общем, наговорили всяких ужасов, предложили быстренько оформить документы в интернат. Диагноз там не поставили, сказали только, что у вас что-то страшное и ужасное.

До этого момента загадочная болезнь у девочки практически никак не проявлялась. Единственное, что отличало Соню от сверстников - трудности в общении. Однако со временем ситуация стала ухудшаться. Соня отказывалась разговаривать даже с матерью. Она просто ее не замечала.

Поначалу врачи предположили самое худшее – генетическое заболевание, которое может привести в деградации мозга и смерти через несколько лет.

Евгения, мама Сони Шаталовой:

Мы обратились в НИИ педиатрии и детской хирургии, и там мне впервые поставили вот этот диагноз. Они ее обследовали, сказали, что никакой генетики у вас нет, у вас аутизм.

Болезнь Сони постоянно прогрессировала. Она замкнулась в себе и перестала общаться с окружающими. Один из врачей сказал, что у Сони есть только один шанс из 1000, что она поправится.

Перелом в болезни Сони произошел внезапно. Причина его до сих пор не понятна и загадочна. То, что случилось несколько лет назад, оказалось настоящим шоком для ее матери. Маленькая девочка неожиданно взяла со стола тетрадку, и вскоре белый лист покрылся стихотворными строчками, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Евгения, мама Сони Шаталовой:

Мы были потрясены, поражены, совершенно от нее этого не ждали. Никак не ждали такого. Из нее просто полились стихи потоком.

Уже через месяц довольно толстая тетрадка была полностью исписана произведениями девочки. Она потом стала писать и прозу, и сказки, рассказы, афоризмы-определения. Евгения Шаталова относилась сначала к творчеству дочери как к развлечению. Однако, когда она привела дочь в литературный кружок, которым руководит профессиональный литератор, то узнала истинную цену стихов своей дочери.

Виктор Кротов, литературовед:

Это просто отличные стихотворения. У нее таких много, когда началось наше знакомство, я помню, мне показали два ее первых стихотворения. Стихи понравились всем в кружке. Когда проводили анализ стихов, то пришли к выводу, что их написала женщина 20-25 лет с высшим образованием или с незаконченным высшим, очень умная, обаятельная, энергичная. А потом я представил автора…

Наталия Горбачевская руководит центром нейробиологической диагностики наследственных психических заболеваний. Уже несколько лет она наблюдает за феноменом Сони Шаталовой. Многочисленные исследования вывели особенности деятельности мозга девочки. Кстати, среди аутистов немало людей с уникальными способностями.

Наталия Горбачевская, руководитель центра нейробиологической диагностики наследственных психических заболеваний:

Это обычное дело, ведь человеческие способности разнообразные. Среди аутистов, которые обделены чем-то одним, могут встречаться саванты, у которых какие-то способности очень высокие.

Саванты – это особая категория аутистов с синдромом ученого или савант-синдром. Аутичный савант – это человек, обладающий экстраординарными способностями, при этом зачастую он кажется умственно отсталыми. Но это только видимость. В мозге саванта текут те же уметенные процессы, что и у обычного человека. Но у последнего сознание включается в тот момент, когда полученная мозгом информация полностью обработана, а саванты имеют доступ сразу ко всему банку данных мозга. Поэтому саванты-аутисты могут запоминать непостижимое количество фактов, чисел, карт, текстов. Кроме того, они блестяще решают головоломки, очень точно оценивают расстояние до объектов, могут вмиг определить, какой день недели пришелся на заданное число десять тысяч лет назад. Без часов точно знают, сколько времени прошло с заданного момента. Почему? Науке не известно, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

19 декабря 2009 года в США умер самый умный аутист на планете. Его звали Ким Пи, но всему миру он был известен по прозвищу Ким Компьютер. К 7 годам Ким наизусть знал Библию. Прочитав в домашней библиотеке книгу, он переворачивал ее на полке, чтобы больше не возвращаться к ней. Он выработал особую технику чтения. Левую страницу он прочитывал левым глазом, а правую одновременно правым. Даже на чтение самой толстой книги уходило не более 5 минут. К конце своей жизни Ким перечитал все доступные ему книги. И самое главное, он мог в любой момент вспомнить, что написано на той или иной странице. В пятидесятилетнем возрасте Ким научился играть на фортепиано. По мнению музыкальных критиков, играл как настоящий виртуоз. Ким стал прототипом главного героя американского фильма «Человек дождя».

Возможно, когда-нибудь и про Соню Шаталову снимут художественный фильм. А пока она учится общаться с окружающим миром при помощи высоких технологий. Она заканчивает 11 класс. Возможно, после окончания школы Соня поступит в литературный институт, чтобы развить свой талант. Однако и без этого стихи Сони завоевывают все больше поклонников.

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