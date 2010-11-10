Почему белорусы не доверяют значкам «натуральный продукт»?

Маркировка пищевой продукции знаком «натуральный продукт» была введена в Беларуси Госстандартом с 1 июня 2008 года и регламентируется ТКП 126-2008.

Людмила Скорина, начальник отдела технического нормирования и стандартизации пищевой и сельскохозяйственной продукции Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:

Знак «натуральный продукт» может помещаться только на продукции, изготовленной из натурального сырья животного, растительного или минерального происхождения без применения методов генной инженерии и искусственных пищевых добавок. К естественному продовольственному сырью животного происхождения относят продукты, полученные от животных, выращенных без применения антибиотиков, стимуляторов откорма и гормональных препаратов, а натуральное сырье растительного происхождения - сырье, выращенную без применения стимуляторов роста, пестицидов и методов генной инженерии. Такие продукты соответствуют самым жестким требованиям.



Одно из обязательных условий для получения знака «натуральный продукт» - наличие на предприятии сертифицированной системы менеджмента качества или безопасности пищевых продуктов. Решение о получении производителям право наносить знак «натуральный продукт» принимается коллегиально комиссией, в состав которой входят представители Госстандарта, Минздрава, Минприроды, Минсельхозпрода, концерна «Белгоспищепром» и научно-практического центра Национальной академии наук по продовольствию. Сертификат на право маркировки выдается сроком на три года. При претензиях к качеству – возможно аннулирование сертификата, сообщает ctv.by со ссылкой на «Звязду».



На сегодня право маркировки знаком «натуральный продукт» получили 66 предприятий - им выданы 177 сертификатов (из них 48 - за 10 месяцев текущего года). Самую большую группу «натуральных» продуктов составляют молочные продукты: молоко, кефир, простокваши, сметана, творог, сыр, масло. Есть среди владельцев такой маркировки также мясные полуфабрикаты, пельмени, консервы для детского питания (пюре, соки, нектары), хлебобулочные изделия, вода, соль, яйца и даже мороженое и шоколад, сообщает ctv.by со ссылкой на «Звязду».



Андрей Пахоменко, председатель Могилевского экологического общественного объединения «Эндо», эксперт проекта ЕС / ПРООН «Устойчивое развитие на местном уровне»:

Сразу скажу, что мы горячо поддерживаем появление на нашем рынке натуральных продуктов, однако не можем не видеть и слабых мест в процедуре присвоения новой маркировки. Во-первых, процедура присвоения сертификата - непрозрачная, мы уверены, что в комиссию обязательно должны входить хотя бы в роли наблюдателей представители экологических организаций и организаций, занимающихся защитой прав потребителей. Покупатели становятся все более образованные и не хотят просто слепо доверять знака на упаковке - они хотят быть уверенными, что их не обманывают в очередной раз.

У нас есть ряд вопросов. Например, можно ли считать естественным продуктом молоко, полученное от коровы, которая питалась кормом с поля, где проводилась обработка кукурузных посевов пестицидами или проводилось протравливание семян перед посевом? Если морковь выращивалась неподалеку от химического производства, но при этом не обрабатывалась пестицидами, можно ли отнести такие овощи к «натуральным продуктам»? Можно ли на соке из яблок, что собирались у населения, писать «натуральный продукт»? Мы полагаем, что для присвоения знака «натуральный продукт» яблочного сока нужно знать, использовались в процессе посадки сада и позже стимуляторы роста и пестициды, или удерживаются в почве, на которой растет сад, пестициды или другая «химия»?



Отсутствие в производственном процессе антибиотиков, стимуляторов откорма, гормональных препаратов, стимуляторов роста, пестицидов, методов генной инженерии должна подтверждаться документально, например, путем анализа бухгалтерской документации. Кроме того, если на одном и том же предприятии производятся два вида продукции, которая незначительно отличается друг от друга (естественной и «неестественной»), то есть вероятность для спекуляций. И это вызывает у покупателя недоверие не только к продукции, но и к маркировке, сообщает ctv.by со ссылкой на «Звязду».



На сегодняшний день согласно ТКП 126-2008 в декларации, подписанной руководителем организации, заявитель должен гарантировать, что при производстве пищевых продуктов использовалось сырье, полученное без применения пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста растений и откорма животных, гормональных препаратов и генетически модифицированных организмов. Однако экологов исключительно декларативный принцип не устраивает, сообщает ctv.by со ссылкой на «Звязду».

Неужели в нашей стране много хозяйств, которые полностью отказались от антибиотиков и пестицидов?



Людмила Скорина, начальник отдела технического нормирования и стандартизации пищевой и сельскохозяйственной продукции Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:

Вы можете сомневаться, это ваше право. Но я уверена, что ветеринар или инспектор по растениеводству, который выдает справки о чистоте сырья, несет ответственность за свою подпись. И поскольку сертификация добровольная, то полную ответственность за достоверность всех сведений несет непосредственно производитель продовольственных товаров.



Вместе с тем, Людмила Скорина констатировала, что к экологическому земледелию белорусы еще не дошли. Хотя во многих европейских странах, и даже в соседней Литве экологическое земледелие сегодня активно развивается. В Евросоюзе для экологического земледелия создана правовая база. Кстати, в Литве есть «экологические продукты» и «продукты исключительного качества». Первые получаются в фермерских хозяйствах, которые практикуют экологическое земледелие. В белорусской стандартизации понятие «экологически чистый продукт» пока отсутствует. Поэтому товары со знаком «натуральный продукт»можно отнести к продуктам улучшенного качества. Возможно, это переходная стадия от обычных к экологически чистым продуктам, сообщает ctv.by со ссылкой на «Звязду».



Надо добавить, что самих производителей недоверие со стороны экологов и потребителей к их продукции обижает.



Юлия Гузкова, инженер по качеству ОАО:

У нас разработаны схемы химконтроля и биологического контроля всего сырья, которое поступает на предприятие. Также мы проводим аудиты на фермах и в хозяйствах, которые поставляют нам сырье, выезжаем с представителями горисполкома и облисполкома. Каждую неделю нам предоставляется справка о здоровье стада. Кроме того, на предприятии у нас есть свой ветврач, который отслеживает чистоту сырья и показатели безопасности готовой продукции. И если к нам попадает молоко с антибиотиками, то можете не сомневаться, что мы возвращаем его поставщику.