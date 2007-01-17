По вине врачей двухмесячная девочка лишилась руки

Две недели назад ребенка с диагнозом коклюш в тяжелом состоянии доставили в краснодарскую детскую инфекционную больницу. Медики неудачно установили катетер, что вызвало тромбоз плечевой артерии. Образовавшийся тромб нужно было срочно удалять, однако малышке назначили медикаментозное лечение. И лишь когда речь пошла о жизни и смерти, ребенку ампутировали правую руку и плечевой сустав. В связи с этим ЧП губернатор края Александр Ткачев созвал специальное совещание и потребовал освободить от занимаемой должности главврача больницы. Все обстоятельства выясняют следователи прокуратуры.