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По вине врачей двухмесячная девочка лишилась руки

17 января 2007 09:09
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Две недели назад ребенка с диагнозом коклюш в тяжелом состоянии доставили в краснодарскую детскую инфекционную больницу. Медики неудачно установили катетер, что вызвало тромбоз плечевой артерии. Образовавшийся тромб нужно было срочно удалять, однако малышке назначили медикаментозное лечение. И лишь когда речь пошла о жизни и смерти, ребенку ампутировали правую руку и плечевой сустав. В связи с этим ЧП губернатор края Александр Ткачев созвал специальное совещание и потребовал освободить от занимаемой должности главврача больницы. Все обстоятельства выясняют следователи прокуратуры.
# Здоровье

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