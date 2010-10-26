По успешности лечения онкозаболеваний у детей Беларусь вошла в 10-ку лучших стран мира

Об этом 26 октября Президенту рассказали во время посещения Республиканского научно-практического центра детской онкологии и гематологии. Это медучреждение уже 13 лет спасает юных белорусов от страшных недугов. Глава государства сегодня пообщался с персоналом центра, а также поговорил с пациентами.

Республиканский центр детской онкологии и гематологии открыли в 1997. Ежегодно здесь проходит курс лечения пять тысяч пациентов. И уже сейчас здесь без стеснения говорят о том, что сделан настоящий рывок. Ведь по успешности лечения наша страна вышла на уровень признанных лидеров — Италии, Франции, Норвегии и Испании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Врачи этого медцентра каждый день доказывают, что рак – это больше не смертельный приговор, особенно когда речь идет о детях. Главный показатель успешности работы любого онколога — это количество тех пациентов, кто смог побороть недуг. Так вот, в Беларуси в последние годы статистика только улучшается. После курса терапии здесь выживают семьдесят четыре человека из сотни заболевших раком.

Ольга Алейникова, директор РНПЦ детской онкологии и гематологии:

Это пропасть не просто разница, это просто пропасть. Потому что, когда я пришла в детскую онкологию-гематологию, это был 1978 год, средняя продолжительность жизни ребенка, больного раком, была один месяц. А сейчас мы излечиваем 75%.

Что касается последних 13 лет, то на удалось поднять выживаемость с 50% до почти 75%.

Ольга Алейникова со дня открытия возглавляет это медучреждение. Она подтверждает, что уровень персонала центра практически позволяет творить чудеса и возвращать малышей к жизни. Однако несвоевременная диагностика – это та проблема, с которой врачи РНПЦ пока не могут справиться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зачем болезнь заводить в тупик, чтобы потом оттуда выкарабкиваться? Надо вовремя обнаружить. Вот в чем проблема. И что — большие деньги нужны для этого? Это всё на нашей совести. И на вашей тоже. На совести власти и, прежде всего, вас. Потому что там, где не можете пробежать вы, вы должны напрягать власти. И мы в состоянии вовремя посмотреть, вплоть до диспансеризации или профилактики. Каждый год или через год — как угодно. Вот это наш вопрос. А мы сегодня бросились — надо построить, надо ПЭТ, КТ, МРТ и так далее. И уже сами запутались в этих приборах и медицинской технике. А забываем о главном, что надо просто бегать сегодня от ребенка к ребенку, от взрослого к взрослому. Мы это можем и мы это должны сделать. Это вы должны сделать. Это ваша наиважнейшая задача.

Онкологи рассказали Президенту о том, чего не хватает центру. Во-первых, здесь ждут позитронно-эмиссионный томограф. Таких аппаратов диагностики, в республике пока нет ни одного. И пациентов приходится направлять на обследование за рубеж. Кроме того, на территории РНПЦ необходимо построить пансионат на 100 мест, где будут проживать родители юных пациентов.

Александр Лукашенко:

Дети умирать не должны. А здесь надо сделать все – это в этой пятилетке наша главная задача. Ни денег не пожалеть, ни строек, ни ПЭТ, ни КТ, ни МРТ. Это не проблема. Пансионат, шесть миллионов долларов. Я вам спонсоров найду, которые купят и ПЭТ, и пансионат построят. Мы еще гордится будем. Дети – это вопрос номер один.

Врачи центра периодически проходят стажировки в лучших клиниках за границей. Кроме того, здесь параллельно идет научная работа. Например, специалисты РНПЦ запатентовали новый метод лечения опухоли мозга, который увеличивает выживаемость на 22%. Эту технологию уже начали использовать в США и России. Кроме того, белорусские врачи сейчас развивают такое направление, как клеточная терапия.

Ольга Алейникова, директор РНПЦ детской онкологии и гематологии:

Мы не только ДНК исследуем, мы нуклеотиды в ДНК исследуем и смотрим мутации там. Для того, чтобы точно поставить диагноз и правильного лечения. Следующий шаг – это генная инженерия.

Сегодня Александр Лукашенко посетил несколько отделений центра, операционный блок, пообщался с пациентами и их родителями.

Глава государства подарил центру два ноутбука. С их помощью пациенты смогут общаться через интернет с родными. Портативные компьютеры поставили в игровой комнате, где обычно проходят занятия детей с учителями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».