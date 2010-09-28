По оценкам медиков, в Минске платную вакцинацию пройдут около 160 тысяч человек

За средства бюджета запланировано привить 210 тысяч минчан. Бесплатно получат укол против гриппа люди с хроническими заболеваниями, старше 65 лет, медицинские работники, работники аптек и сотрудники учреждений круглосуточного пребывания.

Ирина Хлыщенко, заместитель главного врача УЗ «17-я городская поликлиника» Минска:

В нашем распоряжении есть китайская вакцина. В поликлинике есть и производство Нидерланды. Также имеются вакцины из России.

От 25 тысяч рублей до 60 – на выбор. В качестве и эффективности любой из этих вакцин медики не сомневаются. От всех штампов вируса А и Б, в том числе и свиного гриппа, производители препаратов обещают защитить.

Ирина Хлыщенко, заместитель главного врача УЗ «17-я городская поликлиника» Минска:

Мы не столько защищаем себя от гриппа, сколько от грозных осложнений – это заболевание легочной системы со смертельным исходом.

Сергей Сорокин, главный врач УЗ «17-я городская поликлиника» Минска:

Чем больше привьем мы людей, как минимум 20% работоспособного населения, тем успешнее мы справимся с наступающей возможной эпидемией.

По прогнозам специалистов, эпидемию гриппа ожидают в Минске в традиционные сроки: в январе-феврале 2011 года. Однако медики не исключают, что эпидподъем может сформироваться и значительно раньше. Поэтому сейчас необходимо получить укол здоровья, чтобы осталось время выработать иммунитет.

Ольга Юруть, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ