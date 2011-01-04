Прямой эфир

По новым стандартам сахар в детском питании не должен превышать 10%

04 января 2011 07:46
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Новые стандарты в изготовлении детского питания введены Беларуси. Изменяются требования к безопасности пищевой ценности и к компонентам в консервах для малышей.

К примеру, сахар в детском питании не должен превышать 10%, а соль не более 0,4%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».. По новым правилам будут выпускать свою продукцию все отечественные предприятия. Такие же требования предъявят и к импортному детскому питанию. Это позволит избавить белорусский рынок от некачественной продукции.

Диана Сафронова, заместитель начальника отдела РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»:
Консервы для детского питания обязательно должны изготавливаться из натурального сырья. Без консервантов, без красителей, без ароматизаторов, без красителей. Должны отсутствовать потенциально опасные химические вещества, или их содержания не должны превышать установленных уровней. Причем эти уровни снижены по сравнению с ранее действующими.

# Здоровье

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