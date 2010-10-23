По капле крови белорусские ученые определяют риск возникновения инфаркта миокарда, сахарного диабета, остеопороза, а также заболеваний иммунной системы и нарушения обмена железа. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Институте генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси.

Капля крови исследуется специалистами лаборатории генетики человека при проведении ДНК-диагностики.

Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики человека:

Так выявляются «гены риска». Если вовремя их обнаружить, то можно избежать возникновения некоторых заболеваний. Для этого следует скорректировать свой образ жизни. Рекомендации в каждом случае индивидуальны.

Сегодня лаборатория тестирует около 30 генов. Чтобы выявить, например, вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, достаточно провести исследования по 9 из них.

С начала года около 30 минчан пожелали протестироваться на предрасположенность к заболеваниям. Напомню, такая возможность появилась с открытием в декабре прошлого года единственного в республике Центра ДНК-биотехнологий. В его структуру входит и лаборатория генетики человека.