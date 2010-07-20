Пищевые добавки и красители в продуктах питания

Пищевые добавки и консерванты, красители и ароматизаторы. Все, что вкусно, от кондитерских изделий до напитков и мясных деликатесов буквально нашпиговано химией.

Зажаренного и отменно просоленного мышонка нашел в пачке орешек житель подмосковного Реутова. Находят не только это, но еще и мух, и каких-то рачков в различных консервах. Что еще можно найти в еде кроме еды?

Пищевые добавки увеличивают вес продукта, делают его вкусным, аппетитным и вредным для здоровья.

История применения пищевых добавок насчитывает несколько тысячелетий. Первыми и самыми популярными были соль, уксус и специи. В ХХ веке появились химические добавки, которые позволили создавать искусственные продукты. Они вкусные и не портятся. Но к чему может привести чрезмерное их употребление?

Александр Немов, врач-диетолог:

Вы читали состав чупа-чупса? Там даже сахар ненатуральный.

Сегодня найти продукт, в котором не было бы пищевых добавок, практически невозможно. Соки и колбасы, кондитерские изделия и молочные продукты - в составе всего этого обязательно присутствует ингредиент, зашифрованный литерой Е.

Сергей Хотимченко, руководитель лаборатории пищевой токсикологии НИИ питания РАМН:

Пищевые добавки — это вещества, которые не несут никакой пищевой ценности для нашего организма. Они используются как технологические вещества для достижения того или иного эффекта. Это и красители, и подсластители, и антиокислители. Но они могут использоваться, и у нас есть документ, утвержденный главным санитарным врачом РФ, где указано: в какие продукты и в каких нормах пищевые добавки могут быть добавлены.

Новейшие технологии позволяют производить дешевые и вкусные суррогаты — искусственную еду.

Александр Немов:

Состав колбасы иногда неизвестен даже самому производителю. А уж российские сардельки чаще всего к мясу вообще отношения не имеют.

По ГОСТу «докторская» колбаса должна состоять на 25% из говядины, на 70% из свинины, на 3% из яйца и на 2% из молока. А из чего она сделана на самом деле?

Мы отдали ее на экспертизу.

Мария Пилипенко, старший микробиолог «Ростест-Москва»:

На тонком срезе колбасы мы смотрели, соответствует ли она тому, что указано на этикетке. В составе колбасы обнаружены перемолотые свиные шкурки, оболочки от соевого боба, все остальное — фарш.

В колбасу кроме мясного фарша добавляют для увеличения массы сою и крахмал, а для товарного вида - усилители вкуса, красители и ароматизаторы.

Каррагинан — добавка Е407. Обладает антивирусной и антиязвенной способностью. Используется при производстве молочных продуктов, коктейлей, мороженого и кондитерских изделий. Добавляют в колбасу для увеличения объема готового продукта и уменьшения его себестоимости. Считается безопасной для здоровья.

Мария Пилипенко, старший микробиолог «Ростест-Москва»:

Каррагинан - влагоудерживающий компонент, почти безобиден. Есть еще один влагоудерживающий компонет, найденный в колбасе, - это камедь.

Камедь — добавка Е412. Уменьшает аппетит и снижает уровень холестерина, помогает выводить токсины и вредные бактерии, увеличивает усваиваемость кальция организмом. Считается безопасной для здоровья. В конце 1980 года в США добавка использовалась в препаратах для снижения веса, в результате употребления этого лекарства 10 человек погибло из-за блокировки пищевода.

Примерный состав вареной колбасы сегодня далек от ГОСТа и выглядит примерно так: 30% птичье мясо, 25% - эмульсия (кожа, субпродукты, отходы мясопроизводства), 25% соевый белок, 10% мясо, 8% крахмал и 2% - набор вкусовых добавок (загустители, красители, консерванты и вкусовые добавки). Чем ниже цена, тем меньше мяса.

Если состав не соответствует тому, что написано на этикетке, продукт считается фальсификатом и изымается из производства. Сегодня бракуют около 30% колбасных изделий за передозировку химии. На первом месте пельмени и котлеты.

Современный человек выбирает искусственные продукты, потому что они вкуснее благодаря усилителям вкуса — глютомату натрия Е621. Это добавка производится искусственным путем, снижает остроту зрения. При систематическом употреблении вызывает головную боль, покраснение лица и шеи, усиленное сердцебиение и общую слабость.

Сергей Хотимченко:

В свое время было замечено, что глутамат натрия усиливает вкус мясных и рыбных продуктов.

Действие глутамата натрия изучено на крысах. Его добавляли в корм и в течение трех месяцев. Во время эксперимента в организме грызунов разрушался естественный механизм, регулирующий аппетит и насыщение. Животные много ели и сильно прибавляли в весе. Глутамат натрия действовал как наркотик: повышалась чувствительность к вкусу и запаху. Этот эффект длился около 20 минут и вызывал привыкание.

Глутамат натрия используется в бульонных кубиках и приправах, соусах и полуфабрикатах. Это самая популярная добавка. За год человечество съедает более полутора млн. тонн глютомата натрия.

Мария Пилипенко:

Производители подстраиваются под то, что люди сами хотят видеть, потому что рука тянется именно к той колбасе, которая выглядит яркой и пухленькой. Но ведь пухленькая — из-за крахмала, а красненькая — из-за красителя. И мы все это понимаем, но все равно покупаем именно ее.

В процессе обработки колбасный фарш теряет свой естественный цвет, тогда в ход идут пищевые красители — нитраты и нитриты, их добаляют в копченую рыбу, шпроты, консервированную сельдь и твердые сыры. Попадая в желудочно-кишечный тракт они образуют довольно сильные концерогенные нитрозамины.

Александр Немов:

Нет у нас таких ферментов, которые способны расщепить гипосульфит натрия, а это самый банальный консервант.

Гипосульфит натрия Е539 используют не только в пищевой промышленности, с его помощью проявляют черно-белые фотографии, отбеливают полотно и используют в очистных сооружениях для фильтрации сточных вод.

Александр Орехов, профессор, доктор биологических наук:

Любые консерванты — это вред, но консерванты в свое время спасли человечество от постоянного недоедания и от голода.

Содержание пищевых добавок от Е200 до Е299 по физиологическим нормам не должно превышать 0,2%. Лимонад и пирожные, сыр и йогурты содержат эти добавки. Консервантами обрабатывают даже кожу цитрусовых, чтобы на ней не образовывалась плесень. Вещества, которые препятствуют размножению бактерий, вирусов и грибов попутно убивают микрофлору кишечника и провоцируют онкологические заболевания. Правда не сразу, потому что дозы слишком маленькие. Поэтому доказать, что люди умирают из-за еды, практически невозможно.

Исследования последних лет показали: употребление консервантов не только сокращает жизнь. Экологический коллапс на кладбищах в больших городах становится сегодня реальной проблемой.

Марина Хоролл, кандидат медицинских наук, врач высшей категории:

Все консерванты попали к нам на стол где-то в 90-х годах. Проверяли умерших людей через 10-12 лет — труп не разлагается, он законсервирован. Это следствие употребления в нашу пищу всех этих пищевых добавок и консервантов.

Пищевая аллергия — это новое заболевание, которое приобрело сегодня размер эпидемии.

Александр Немов:

Бронхиальная астма уже сейчас начала встречаться в очень раннем возрасте. Очень долго не могли понять, почему бывает пищевая аллергия. Если есть иммунный ответ на один продукт, то это ничего страшного, но если продуктов много - это это уже плохо. Мы перегружаем собственную иммунную систему.

Пищевые добавки и красители постепенно накапливаются в нашем организме и приводят к страшным последствиям. Пищевая химия участвует в пищеварительном процессе. В нашем организме нет ферментов, способных расщеплять эти вещества, тогда они начинают проникать в кровь в виде нерасщепленных молекул. Здесь и приходит в действие иммунная система.

Александр Немов:

Иммунная система начинает вырабатывать антитела для каждого нерасщепленного вещества.