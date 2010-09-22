Пик заболеваемости в Минске зафиксирован на две недели раньше обычного

Пять тысяч человек получают диагноз ОРВИ каждый день. Это на 40 % больше, чем в прошлом году.

Столичные эпидемиологи взяли на вооружение китайскую вакцину против гриппа. Бесплатные прививки начнут делать уже на следующей неделе. Иммунитет получат более ста сорока тысяч минчан. Первые в списке – пациенты группы риска.

Елена Фисенко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии СНХ:

Использоваться будет вакцина китайского производства «Флюваксин». Она ранее у нас не применялась. Но в мире уже использовано более 19 млн. доз этой вакцины. В принципе, по своим качествам она не уступает другим аналогам и является вакциной последних поколений.

