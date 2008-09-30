Первая операция проведена в рамках благотворительной акции "Детское сердце"

Двенадцать кардиохирургов из Великобритании, США и Канады прибыли в Минск для равнозначного обмена опытом с белорусскими специалистами. В течении двух недель врачи совместно проведут серию консультаций и операций детям с врожденной патологией сердечно-сосудистой системы. Подобная акция уже стала традиционной. Она проводится с 1996 года и в очередной раз дает возможность обменяться знаниями. За это время помощь получили сотни маленьких белорусов.