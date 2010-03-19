Первая клиника для лечения интернет-зависимости открылась в Великобритании

В Лондоне открылась первая в истории Великобритании специализированная клиника для детей и подростков, зависимых от интернета и видеоигр.

О создании клиники для интернет-зависимых на своей базе заявила частная психиатрическая больница, расположенная в Центральном Лондоне. Владельцы учреждения решили оказывать подобные услуги после многочисленных звонков родителей, обеспокоенных пристрастием детей к интернету, видеоиграм и мобильным телефонам.

Пациентами клиники станут подростки с 12-летнего возраста, однако ожидается, что в основном ее услуги понадобятся интернет-зависимым в возрасте от 15 до 17 лет.

Как подчеркнул руководитель нового учреждения Ричард Грэхем, лечением таких больных уже занимается ряд клиник по общему лечению зависимостей, однако развитие технологий и связанных с ними психологических нарушений требует «быстрой адаптации» служб для оказания специализированной помощи.

При этом четких мировых или британских диагностических критериев интернет-зависимости пока не существует. Более того, до сих пор продолжаются дебаты о том, является пристрастие к цифровой технике болезнью или лишь выдумкой чрезмерно обеспокоенных родителей.

Диагноз интернет-зависимости официально признан в Китае в ноябре 2008 года. С тех пор в стране открылось множество клиник по реабилитации таких больных. О методах лечения в этих клиниках можно судить по тем фактам, что уже через полгода китайские власти запретили применять в них электросудорожную терапию, а после смерти 15-летнего пациента от побоев запрет коснулся телесных наказаний и ограничения свободы зависимых.

В США первая клиника для лечения интернет-зависимости открылась в штате Вашингтон в августе 2009 года, пишет Medportal.ru.