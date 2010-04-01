Первая баня для инвалидов-колясочников открылась в Минске

Эту хорошую новость обсуждали в столичной мэрии, говоря о выполнении госпрограммы по созданию безбарьерной среды. Низкопольные автобусы, пандусы и даже целый район для минчан с ограниченными возможностями. Все это появилось в последние годы. Правда, барьеров для особенных людей все еще много.

На крайние меры, она пошла, когда врачи поставили дочери диагноз — эпилепсия криптогенная. В пять лет Вероника не ходит и не говорит. Но Наталья убеждена, здоровье ребенка в её руках. Каждые три месяца отчаянная мама возит девочку в Москву – на обследование. Лечением малышки занимаются сразу несколько профессоров. Ради такого лечения семья переехала в социальные квадратные метры. Но на новом месте, столкнулись со старыми проблемами.

Наталья Матусевич, мама:

Три лестницы до лифта и единственный пандус, который есть внизу, совершенно не удобен. С пандуса мы съезжаем и не можем развернуться, маленькая площадка. Был инцидент, когда ребенок упал лицом на батарею, поцарапалась — потому что развернуться невозможно.

На улицу она выходит по крайней необходимости. Живут на шестом этаже, лифт довозит только до второго. А оттуда — как на американских горках. Под таким углом спуститься можно, подняться нельзя. Это главный барьер дома, где жизнь планировали без ограничений. Район Брилевичи — по плану первый безбарьерный. Для инвалидов здесь должен быть повышенный комфорт. Но пока пандусы не у всех подъездов, бордюры выше нормы. Сегодня в мэрии отчитались и за этот дом, и за ту улицу.

Виктор Никитин, главный архитектор Минска:

Да, мы в микрорайонах закладываем общую структуру пониженных пандусов, и она выполняется. Но, к сожалению, я должен отметить, что ответственность за приемку этих объектов крайне слабая. Существует норма — 3 см над асфальтом. На объезде проспекта Победителей мы выяснили, что высота этих «пониженных» пандусов колеблется от 18 см до 3 см.

В метро для инвалидов-колясочников 15 лифтов. Но сегодня ими можно пользоваться только до 16:30. Через несколько месяцев время работы обещают продлить. Зато число подъемников, возможно, сократят.

Николай Андреев, начальник ТКУП «Минский метрополитен»:

На станции «Борисовский тракт», которая полностью оборудована этими подъемниками от уровня земли до уровня кассового зала и до уровня платформы, — ими практически никто не пользуется. Мое предложение — подумать еще раз.

В городской бане №4 подумали и после реконструкции оборудовали для инвалидов душевую кабину. «Особенных» клиентов — до десяти в неделю. Здесь моются, отдыхают и снова моются и отдыхают. Все оборудовано специальными поручнями, можно подтянуться и даже подкатить коляску. Парилка тоже доступна — на колесах.

Александр Герасимович, директор УП «ФОК Серебрянка»:

Это специальное помещение, оборудованное всевозможными поручнями, приспособлениями, а также педалями, есть педаль для включения воды. То есть, условия, позволяющие инвалидам-колясочникам чувствовать себя более комфортно и удобно, нежели в другой какой-то душевой комнате.

Сейчас в Минске более 109 тысяч инвалидов. Поэтому городские службы принимают меры, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли передвигаться без барьеров. По улицам курсирует 400 низкопольных автобусов, для инвалидов уже изготовлены 10 купейных вагонов. А год назад для слабослышащих людей в Минске и Минском районе начал вещание телеканал «Жест-ТВ».