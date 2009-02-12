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Перечень платных медицинских услуг утвержден в Беларуси

12 февраля 2009 11:59
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В него входят: косметология, пластическая хирургия, нетрадиционные методы диагностики и лечения, коррекция зрения с помощью контактных линз и протезирование глаз. Помимо этого в перечень вошли первичное добровольное психиатрическое и наркологическое освидетельствование на дому по желанию граждан, семейная психотерапия, оказание наркологической и другой помощи анонимно. Медики могут также платно избавлять от табакозависимости и тревожных расстройств, а ещё проводить все виды профосмотров, за исключением таковых по медпоказаниям. В договоре между госучреждением здравоохранения и заказчиком, определяются объем и стоимость платных медуслуг, сроки их оказания, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
# Здоровье

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