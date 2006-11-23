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Педиатры Беларуси ищут оптимальные варианты медицинской помощи женщинам и детям

23 ноября 2006 08:48
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23 ноября педиатры страны соберутся на очередной, восьмой по счету съезд. Он будет проходить на базе Белорусского государственного медицинского университета в Минске. Основная цель съезда - вопросы организации медицинской помощи женщинам и детям и перспективы развития педиатрической помощи в нашей стране. Обсуждаться будут также основные направления сохранения здоровья детей на современном этапе и новые технологии лечения. Помимо этого, на съезде будут награждены лучшие педиатры республики.
# Здоровье

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