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Педиатр назвала основные симптомы энтеровирусной инфекции у детей. Как лечить заболевание?

02 мая 2024 09:09
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Энтеровирусная инфекция, или более известная в народе болезнь «рука-нога-рот», считается одним из самых распространенных у детей вирусных заболеваний. С наступлением жарких дней такие пациенты бывают у педиатра особенно часто.

Педиатр назвала основные симптомы энтеровирусной инфекции у детей. Как лечить заболевание?-1

Наталья Куприенко, врач-педиатр медицинского центра «Мерси»:
Вызывают заболевание вирусы Коксаки, ECHO и энтеровирусы, которых великое множество. После перенесенной инфекции вырабатывается типоспецифический иммунитет. Это значит, что герпангиной можно болеть хоть каждое лето.

Педиатр назвала основные симптомы энтеровирусной инфекции у детей. Как лечить заболевание?-4

Особенно часто такая инфекция встречается у детей до 5 лет, у подростков и взрослых такое заболевание диагностируется реже. Инкубационный период инфекции может длиться от 2 до 7 дней. Заражение происходит при контакте со слюной, отделяемым из носа или горла инфицированного человека. Также причиной заражения может стать употребление немытых фруктов или овощей.

Наталья Куприенко:
Детки часто чувствуют слабость, вялость, может быть рвота. Лихорадка носит волнообразное течение: высокая температура в первые несколько дней, затем 1-2 дня температура снижается, потом вновь повышается и в конечном итоге нормализуется. Все детки, больные энтеровирусом, жалуются на боль в горле при глотании, а также ротовой полости. Это связано с тем, что на слизистой появляются характерные высыпания, вначале – в виде пятнышек, затем появляются пузырьки. Очень похоже на высыпания при ветряной оспе. Пузырьки лопаются, образуются язвочки – именно они и вызывают болезненные ощущения.

Педиатр назвала основные симптомы энтеровирусной инфекции у детей. Как лечить заболевание?-7

Такая же сыпь может появляться на коже стоп, ягодицах и даже половых органах. Как правило, диагноз педиатр выставляет на основании клинической картины. Лабораторных исследований в таком случае не требуется.

Наталья Куприенко:
При лечении больных деток применяются жаропонижающие препараты для борьбы с лихорадкой, а также в качестве обезболивающего. Необходимо адекватное восполнение жидкости, потому как на фоне высокой температуры детки часто обезвоживаются. Очень хорошо предлагать больному ребенку прохладные напитки, а также талое мороженое. Они будут помогать при болевом синдроме в ротовой полости.

Педиатр назвала основные симптомы энтеровирусной инфекции у детей. Как лечить заболевание?-10

А вот кислую и острую пищу лучше и вовсе исключить из рациона. Это поможет не раздражать слизистую полости рта. Обычно состояние ребенка улучшается уже через пять дней, а кожные симптомы проходят через 10.

Наталья Куприенко:
Иногда после выздоровления пациенты отмечают шелушение на коже стоп и рук, а также слущивание ногтевых пластин. Выглядит это, конечно, впечатляюще, но проходит самостоятельно и без следа. Основной мерой профилактики болезни «рука-нога-рот» является тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения туалета. А также мытье фруктов и овощей перед их употреблением.

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