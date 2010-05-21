Партнерские роды в вертикальном положении практикуются в роддоме Минской области

Ежегодно здесь появляются на свет более четырех тысяч малышей. Новейшие методики, высококлассные специалисты и суперсовременное оборудование положительно сказываются не только на увеличении рождаемости, но и на здоровье женщин и новорожденных.

Акушеры-гинекологи роддома Минской области с 2008 года провели около 200 вертикальных родов. Партнерские роды в вертикальном положении практикует далеко не каждая клиника.

Cтульчики и стенку (см. видео к сюжету — CTV.by) Константин Шмак, заведующий акушерским отделением УЗ «Родильный дом Минской области» мастерил вместе с коллегами. А аквариум, приглушенный свет и музыка облегчат боль женщин при родах.

Константин Шмак, заведующий акушерским отделением УЗ «Родильный дом Минской области»

Уменьшается травматизм матери и ребенка. Более активное поведение роженицы при родах. Роды проходят физиологично. При родах не используется никакого акушерского пособия.

80 тысяч малышей здесь впервые увидели свет. Старожилы видят, как преобразился практически родной родильный дом. Если раньше вес ребенка до килограмма был как приговор, то сегодня даже 600-граммовый малыш за стеклом чувствует себя как под сердцем.

Ольга Юруть, Андрей Сержантов, телекомпания СТВ.