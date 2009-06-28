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Паломничество в Мекку может быть отменено из-за «свиного» гриппа

28 июня 2009 13:08
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Саудовская Аравия лидирует в арабском регионе по количеству заболеваний вирусом гриппа А/H1N1.

Только в течение последних суток было зарегистрировано шесть новых случаев (всего 62 случая).

В этой связи заговорили о возможной отмене паломничества в нынешнем году. Не исключают такого развития событий тунисские власти. По словам министра по религиозным делам Туниса, отказ от хаджа не противоречит тем религиозным установкам, которые укрепились в обществе. Во всяком случае, власти этого североафриканского государства уже приостановили выполнение обряда малого хаджа, который совершается вне официального сезона паломничества.

Ранее египетские духовные авторитеты сообщили о возможности переноса сроков хаджа из-за вспышки вируса гриппа. Арабские страны проводят сейчас консультации для разработки единой арабской и исламской позиций по проблеме.

В этом году начало хаджа приходится на ноябрь. Ежегодно к святыням Мекки и Медины приезжают более 2 млн. мусульман, передает БЕЛТА.

# Грипп # Здоровье

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