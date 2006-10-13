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Открылся 7-ой минский роддом

13 октября 2006 08:11
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После масштабной реконструкции открылся 7-ой минский роддом. В Беларуси по медицинской оснащенности ему нет равных.

Здесь приобрели дорогостоящее импортное оборудование высочайшего класса, создали новый интерьер, оборудовали комфортные палаты. Заменили абсолютно все - от лампочек до тазиков. Создали новый интерьер, оборудовали комфортные палаты, приобрели дорогостоящее импортное оборудование высочайшего класса.

Врачи признаются, что звонков от желающих забронировать себе место было не мало.   Но  рожать здесь будет не каждая желающая, а только самая нуждающаяся. Да  и число коек ограниченно - 94, которые явно пустовать не будут.

# Здоровье

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