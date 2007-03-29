Отечественные медпрепараты составят конкуренцию зарубежным аналогам

Перспективы развития фармацевтической отрасли Беларуси станут главной темой научного симпозиума, который пройдёт 29 марта в Минске. Медэксперты изучат мировой опыт внедрения инноваций в практическое здравоохранение, роль новейших лекарств, а также перспективы развития отрасли. Этому в Беларуси уделяется особое внимание. Согласно Программе социально-экономического развития страны до 2010 года, планируется выпускать около 700 наименований медикаментов. На сегодняшний день их производится около 500. Существует также необходимость создания в нашей стране института оценки эффективности лекарственных средств, а также формирования списка жизненно важных препаратов. Это позволит более качественно и предметно использовать бюджетные средства на их закупку.