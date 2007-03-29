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Отечественные медпрепараты составят конкуренцию зарубежным аналогам

29 марта 2007 09:42
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Перспективы развития фармацевтической отрасли Беларуси станут главной темой научного симпозиума, который пройдёт 29 марта в Минске. Медэксперты изучат мировой опыт внедрения инноваций в практическое здравоохранение, роль новейших лекарств, а также перспективы развития отрасли. Этому в Беларуси уделяется особое внимание. Согласно Программе социально-экономического развития страны до 2010 года, планируется выпускать около 700 наименований медикаментов. На сегодняшний день их производится около 500. Существует также необходимость создания в нашей стране института оценки эффективности лекарственных средств, а также формирования списка жизненно важных препаратов. Это позволит более качественно и предметно использовать бюджетные средства на их закупку.
# Здоровье

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