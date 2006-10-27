От отравления суррогатным алкоголем пострадал ещё один регион Беларуси

Несколько сельских жителей Смолевичского района Минской области доставлены в инфекционное отделение районной больницы. Всем поставлен диагноз "токсический гепатит". Основная причина - употребление суррогатного алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Это уже второй за последнюю неделю случай массового отравления людей в республике суррогатами алкоголя. Как ранее сообщалось, 25 октября в Ошмянскую районную больницу было доставлено 33 человека, которые употребляли разведенный технический спирт. Одна женщина скончалась. Между тем, в лечебное учреждение региона продолжают поступать люди с признаками токсического отравления.

Диагноз "токсический гепатит" уже поставлен как минимум 48 пациентам. Из Ошмянской райбольницы в Гродненскую областную на лечение отправлено 10 человек, один - доставлен в Минск. Сейчас в регионе медики активно выявляют людей, которые отравились некачественным спиртным.