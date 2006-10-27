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От отравления суррогатным алкоголем пострадал ещё один регион Беларуси

27 октября 2006 11:00
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Несколько сельских жителей Смолевичского района Минской области доставлены в инфекционное отделение районной больницы. Всем поставлен диагноз "токсический гепатит". Основная причина - употребление суррогатного алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело.
Это уже  второй  за  последнюю  неделю случай  массового  отравления людей   в  республике  суррогатами  алкоголя.  Как  ранее  сообщалось, 25 октября в Ошмянскую районную больницу было доставлено 33 человека, которые употребляли разведенный технический спирт. Одна женщина скончалась. Между тем, в  лечебное учреждение региона продолжают поступать  люди  с  признаками токсического отравления.

Диагноз "токсический гепатит" уже поставлен как минимум 48 пациентам. Из Ошмянской райбольницы в Гродненскую областную на лечение отправлено 10 человек, один - доставлен  в Минск.  Сейчас в регионе медики активно выявляют людей, которые отравились некачественным спиртным.

# Здоровье

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