Острая кишечная инфекция в Европе унесла жизни уже 35 человек, более трех тысяч по всему миру заражены

Опасная инфекция выявлена в 14 странах Европы, США и Канаде, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Между тем, санитарно-эпидемиологический надзор Германии утверждает, что источник вспышки инфекции обнаружен. Смертельную бактерию специалисты нашли в пророщенных ростках бобовых культур на одной из ферм в Германии.
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