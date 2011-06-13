Острая кишечная инфекция в Европе унесла жизни уже 35 человек, более трех тысяч по всему миру заражены

В основном, погибшие – это жители Германии. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных превысило три тысячи человек.

Опасная инфекция выявлена в 14 странах Европы, США и Канаде, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Между тем, санитарно-эпидемиологический надзор Германии утверждает, что источник вспышки инфекции обнаружен. Смертельную бактерию специалисты нашли в пророщенных ростках бобовых культур на одной из ферм в Германии.

Немецкие эксперты подтвердили наличие кишечной палочки E.coli в пророщенных бобовых

Германия готова реабилитировать овощи

В распространении смертельной инфекции в Европе вновь подозревают огурцы

Германия нашла нового виновника кишечной инфекции — пророщенные ростки сои