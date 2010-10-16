Осенью возрастает число нападений на сотрудников скорой помощи Минска

Доктор Мария Грибок, руководитель смены по приему и передаче вызовов оперативного отдела станции скорой помощи Минска:
Что только за дежурство не услышишь. Одной бабушке медики пельмени не разогрели, другую тоже обидели — укол сделали, а кота не покормили.
Сотрудники скорой сетуют: чего только за дежурство ни наслушаешься от людей преклонного возраста. К примеру: «Приезжайте быстрее, моя любимая девочка умирает…» Прибывает бригада по указанному адресу, а умирающий пациент — четвероногий домашний любимец. Одна старушка ежедневно набирает номер 103 по 50-60 раз. Столь необычный телефонный терроризм продолжается уже несколько лет. Какие задает вопросы? Проспала, можно ли таблетку принять? Кто собаку на улицу выведет, кошечку покормит?
Чрезвычайные происшествия на скорой — это нападения на сотрудников со стороны пьяных. Однажды разгулявшийся пациент так избил фельдшера, что ей пришлось лечь в клинику. Еще один пример: пациент ударил доктора ножом в сердце, едва тот вошел в квартиру. А отправлялись медики на обычный вызов…Осенью, весной число нападений на бригады скорой возрастает, пишет «МК».