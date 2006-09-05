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Осень началась с очередного столкновения человека с дикой природой

05 сентября 2006 08:22
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За три дня сентября в республике от укусов змей пострадали более 10 человек. Зафиксирован один летальный случай. В своеобразную группу риска по традиции попали грибники. По словам специалистов, собирательская активность человека совпала с природной активностью ядовитых змей. Наибольшую угрозу представляет лесная гадюка. Биологи советуют грибникам быть крайне осторожными и не приближаться к змее, даже если это безобидный уж. За последние пять лет белорусские змеи мутировали и частично изменили окраску. В отдельных регионах страны спутать ужа и гадюку может даже опытный профессионал-биолог.
# Здоровье

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