Осень началась с очередного столкновения человека с дикой природой

За три дня сентября в республике от укусов змей пострадали более 10 человек. Зафиксирован один летальный случай. В своеобразную группу риска по традиции попали грибники. По словам специалистов, собирательская активность человека совпала с природной активностью ядовитых змей. Наибольшую угрозу представляет лесная гадюка. Биологи советуют грибникам быть крайне осторожными и не приближаться к змее, даже если это безобидный уж. За последние пять лет белорусские змеи мутировали и частично изменили окраску. В отдельных регионах страны спутать ужа и гадюку может даже опытный профессионал-биолог.