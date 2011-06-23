Опрос. Что минчане думают о медицине в столице?

Анонсированы страшилки, которые появятся на пачках сигарет

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов представило серию «визуальных предупреждений для курильщиков». В обязательном порядке эти изображения будут размещаться на сигаретных пачках с октября 2012 года.