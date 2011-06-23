Опрос. Что минчане думают о медицине в столице?

21-22 июня Роспотребнадзором отменены ограничения на ввоз на территорию России части овощной продукции производства стран Европейского союза. Руководство Роспотребнадзора проинформировало об этом Министерство здравоохранения Беларуси и попросило принять аналогичные меры.
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов представило серию «визуальных предупреждений для курильщиков». В обязательном порядке эти изображения будут размещаться на сигаретных пачках с октября 2012 года.
Опасное заболевание унесло жизни уже 40 человек. Тысячи инфицированы.
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