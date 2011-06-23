Прямой эфир

Опрос. Что минчане думают о медицине в столице?

23 июня 2011 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Жители Минска оценили уровень медицинского обслуживания в столице.Сегодня корреспонденты телекомпании «Столичное телевидение» поинтересовались у минчан, как они оценивают уровень медицины в столице.
# Опрос минчан # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
23 июня 2011 18:08

Минздрав Беларуси отменил ограничения на ввоз овощной продукции из ЕС, следующей в Россию

23 июня 2011 15:37

Анонсированы страшилки, которые появятся на пачках сигарет

23 июня 2011 08:27

Эпидемия кишечных заболеваний в Германии. Опасные бактерии найдены в водоемах страны