Операция по устранению аритмии сердца

Аритмия — нарушение сердечного ритма. После инфаркта миокарда является второй по распространенности причиной сердечно сосудистой смертности.

Пациент Борис Шаломович приехал в научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева из Израиля. У него аритмия сердца.

Борис Шаломович, пациент:

Появлялись приступы периодичностью 3-4 раза в неделю, возникали перебои в пульсе, иногда был очень частый пульс, появлялись комки в горле.

Аритмия бывает нескольких видов — тахикардия и брадикардия. Сердце вдруг начинает биться либо слишком быстро, либо слишком медленно. Желудочковая тахикардия виновата в 80% сердечных смертей.

Амиран Ревишвили, руководитель отделения хирургического лечения тахиаритмий научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН:

В России ежегодно мы теряем 400 тысяч пациентов от внезапной аритмической смерти. Наша задача предупредить эти эпизоды, хотя они наступают внезапно: на улице, дома ночью.

Очень часто в аритмии виновата всего одна клетка, которая убивает миллионы других.

Лео Бокерия, директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева РАМН, главный кардиолог Министерства здравоохранения РФ:

Сердце работает от электрической системы. У нас есть синусовый узел и атриовентрикулярный узел, а дальше есть проводящие пути сердца. Во время различных жизненных моментов у человека пульс может быть 200, происходит выброс адреналина, все это попадает на синусовый узел, а дальше к следующему узлу, который служит ограничительным воздействием на выталкивающие камеры. Пришло возбуждение, остановилось в атриовентрикулярном узле, выждало 120-150 милисекунд, передало информацию на атриовентрикулярный узел и сердце сократилось. Если бы этой преграды не было, то сколько бы пришло, столько бы и ушло.

Но у некоторых людей есть такой мостик между предсердием и желудочками. При определенных условиях он начинает работать в электрической системе сердца как проводящий путь и сбивает работу сердца, передавая ненужные импульсы. Это схема врожденной аритмии, но бывает аритмия приобретенная.

Лео Бокерия:

Обычно на почве ишемической болезни сердца, когда часть миокарда умирает, часть гибернированного миокарда, где есть живые и мертвые клетки, остается, и через этот миокард возбуждение начинает искать живые пути, в результате этого начинает формироваться другой круг повторного хода возбуждения. Как только он возник тут же начинается тахикардия.

Чтобы убить клетку, формирующую ненужные импульсы, требуется меньше минуты, но для этого ее нужно найти. Бакулевские врачи одними из первых начали оперировать аритмию на закрытом сердце.

Сначала хирург через артерию вводит в сердце специальный зонд, пациент при этом находится в полном сознании. Операция проводится под местным обезболиванием. Аритмия — болезнь хитрая, когда приступ, то можно найти, что ее вызывает, но как только приступ закончился, источник болезни искать бесполезно, ни одна кардиограмма ничего не покажет. Поэтому врачи, чтобы понять, где происходит сердечный сбой, искусственно вызывают приступ аритмии. Нужно определить, что вызывает этот ненужный пучок, сбивающий работу сердца. Зонд как бы прощупывает сердечную мышцу изнутри.

Когда причина сердечных волнений найдена, на это место воздействуют радиочастотным излучением, которое через зонд доходит до нужной точки сердечной мышцы.

Амиран Ревишвили:

Я нагреваю эту ткань до температуры 50 градусов, разрушаются белки, она коагулируется, как только кардиограмма нормализуется, значит мой пучок закрылся, я потом продолжаю воздействовать на протяжении 40 секунд. На этом вся операция закончена.

Теперь 40 минут ожидания и опять стимуляция сердца, чтобы проверить, возникнет ли аритмия вновь, будет ли формироваться второй ненужный пучок импульсов.

Такие операции называются катеторными. Специалисты начали их делать еще в конце 80-х, но тогда это были единичные случаи с 15%-й вероятностью излечения. Сегодня в научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева их проводят около двух тысяч в год. Успешных — 85-90%.

Аритмией из нас страдает каждый второй, но не все об этом догадываются. Самая распространенная — мерцательная аритмия. Это неправильное и беспорядочное сокращение сердца от 50 до 480 ударов в минуту. При этой аритмии пропадает одна из фаз сердечного цикла — сокращение предсердий. Их мышечные волокна теряют способность работать синхронно. В результате предсердия лишь хаотически подергиваются, мерцают. При мерцательной аритмии источников сердечных сбоев может быть множество: убирают один, но тут же возникает — другой.

Амиран Ревишвили:

В случае мерцательной аритмии источников сбоев может быть намного больше сотни, она очень опасна возникновением инсульта.

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения. 70-80% выживших после инсульта становятся инвалидами. 20-30% из них нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Признаки: сильная головная боль, сопровождается тошнотой или рвотой, возникает головокружение или чувство, что все предметы вращаются вокруг человека. Возможны чувства жары, потливость, сердцебиение, сухость во рту. Утрата силы в руках и ногах вплоть до паралича, нарушение речи, зрения и координации в пространстве.

При мерцательной аритмии предсердия нормально не сокращаются, в них резко замедляется кровоток и поэтому образуются кровяные сгустки — тромбы. Это происходит уже на втрорые сутки после начала аритмии. Когда нормальный ритм останавливается и предсердие начинает сокращаться, тромбы могут отрываться и закупоривать сосуды какого-либо органа чаще всего головного мозга. Как следствие — инсульт.

Приступ мерцательной аритмии провоцируется употребление большего, чем обычно, количества алкоголя существует даже такое понятие — сердечная аритмия праздничных дней. Ее могут вызвать заболевания щитовидной железы, стрессы, прием мочегонных препаратов, чтобы похудеть.

Сегодня аритмию оперируют на закрытом сердце, а раньше — на открытом. Делали на сердце маленькие надрезы, чтобы прервать путь патологического пучка. Но в научном центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева уверены, что скоро все будет проходить еще легче, чем даже при катеторной операции: приложат датчики к груди, определят источники аритмии и уничтожат.