Операция на сердце девочки провели без разреза

В Беларуси впервые сделана внутрисосудистая операция на сердце двухлетнего ребенка.Девочке была сделана операция по устранению дефекта межжелудочковой перегородки. Ранее такие операции проводились на открытом сердце, после чего ребенок некоторое время должен был находиться в реанимации. Новый метод предусматривает проведение операции без разрезов - с помощью небольших проколов на коже под рентгеновским контролем. Это стало возможным благодаря тому, что государство приобрело для Республиканского научно-практического центра "Кардиология" высокотехнологическое оборудование стоимостью около 2 млн. евро. В следующем году подобные операции в центре будут проводиться регулярно.