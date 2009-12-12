Операции без разрезов и боли

Современный ангиограф, который появился в столичной Больнице скорой медицинской помощи, позволяет проводить операции с наименьшим травматизмом для пациента.

Современная операционная: всё, что происходит у пациента внутри, врачи видят на мониторах. Это операция не требует без больших травматичных разрезов, и пациент выздоравливает значительно быстрее.

Условно говоря, к очагу заболевания попасть можно через небольшие проколы в артерии или вене. С помощью этой технологии можно лечить такие патологии, как ишемическая болезнь сердца, поражения сосудов головного мозга, периферических артерий ног и так далее.

Александр Бейманов, заведующий рентгеноперационным отделением Больницы скорой медицинской помощи:

Проводится специальный инструментарий, который может эффективно решать такие проблемы как, например, острый инфаркт миокарда. Пациента с тромбозом коронарной артерии мы можем быстро взять на операционный стол и поставить специальные устройства, которые быстро восстановят кровоток. И потом возникает вопрос: ставить ли вообще такой серьёзный диагноз, как инфаркт миокарда, пациенту впоследствии.

Если раньше с помощью этой технологии в основном лечились сердечно-сосудистые заболевания, то сейчас спектр значительно шире. Это не только операции, но и диагностика. В момент нашей съёмки на столе был мужчина с острым хроническим панкреатитом. С помощью нового комплекса хирургу удалось вплотную подойти к поджелудочной железе. Теперь лекарства подводиться будут непосредственно к ней.

Александр Бейманов, заведующий рентгеноперационным отделением Больницы скорой медицинской помощи:

Летальность при данных патологиях достаточно высокая и достигает приблизительно 30%. В этих случаях надо применять какие-то новые методики. До этого они широко не применялись или вообще не применялись.

До конца года с помощью этого комплекса здесь планируют провести ещё как минимум 30 различных исследований. И уже в новом году операционная может заработать и круглосуточно.