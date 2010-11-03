Опасен ли пластмассовый электрочайник, купленный в Беларуси?

Российские СМИ обращают внимание потребителей на коварство пластика. «Разве не абсурд - материал, который плавится, заливать кипятком и нагревать? - говорится в одной публикации. - Даже если он сохраняет форму, есть возможность миграции вредных веществ из пластмассы в воду или продукт. Множество исследований доказало, что этот процесс происходит при минимальном нагреве и даже при комнатной температуре ". Далее указывается на возможность миграции из пластикового посуды в воду и продукты таких токсичных веществ, как бисфенол и фтолаты. А в заключение дается совет отказаться от пластмассового электрочайника - заменить на металлический или стеклянный».

Белорусские специалисты настаивают в первую очередь на том, что при покупке любых товаров, например, тех же пластмассовых, надо внимательно читать инструкцию по применению конкретного изделия. Так, электрочайник, изготовленный из качественной пластмассы, не должен ничем делиться с кипятком. Вода - все-таки не кислота. Более того, способен он выдержать и процедуру, которую следует проводить перед первым использованием и позже, при образовании накипи, а именно - кипячение воды со слабым раствором уксусной кислоты, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на газету «Звязда».

Леонид Половинкин, заведующий отделом токсикологии Республиканского научно-практического центра гигиены:

Что касается бисфенола, то на это химическое вещество пластиковая посуда в Беларуси не проверяется. А фтолаты действительно могут выделяться в случае нарушения процесса производства пластиковых изделий. Фтолаты вообще добавляются в пластмассу в качестве пластификаторов. Если не происходит их соединения с полимерной основой, пластмасса может получиться некачественной, другими словами, будет выделять указанные химические вещества. При значительном превышении допустимой нормы фтолаты могут оказывать на организм неблагоприятное воздействие - нарушать гормональный статус, влиять на систему крови и нервную систему. Есть публикации о том, что фтолаты имеют и канцерогенный эффект, способствуют развитию разных форм рака. Кстати, один из видов фтолатов ни в каком количестве не допускается в пластмассовых изделиях ...

Как же приобрести качественный пластиковый сосуд и пластмассовый электрочайник? Во-первых, надо знать, что эти изделия должны иметь удостоверение о государственной гигиенической регистрации (с 1 января это будут свидетельства о государственной регистрации). Этот документ свидетельствует о проведении на территории Беларуси соответствующих испытаний. Наличие удостоверения - гарант качества изготовления. Так что, в случае определенного недоверия можно попросить продавца показать такой документ, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на газету «Звязда».

Во-вторых, использовать пластмассовую посуду нужно в соответствии с рекомендацией производителя. То есть, для готовых холодных закусок и однократно. У такой посуды есть свое прямое назначение - заменять фарфоровый сервиз во время пикника на свежем воздухе. Таким образом, готовить и хранить пищу в пластиковой, даже самой качественной, посуде просто не стоит. Для этих целей существует посуда керамическая, металлическая, фарфоровая, стеклянная, хотя и она, разумеется, должна иметь соответствующий гигиенический документ. И опять же, к каждому изделию прилагается документ по применению. Хотите жить качественно - учитесь читать и соблюдать инструкцию.