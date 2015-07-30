Онкодиспансер в Минске: Первые результаты показывает линейный ускоритель, пока единственный в СНГ

Новости Беларуси. Городская сфера здравоохранения идёт в ногу со временем. Недавно установленный в онкодиспансере линейный ускоритель, к слову, пока единственный в СНГ, уже дал шанс десяткам пациентов с опухолью на новую и здоровую жизнь, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Предельная точность и максимальный эффект — главные характеристики нового линейного ускорителя для проведения лучевой терапии. Этот аппарат последнего поколения появился в городском клиническом онкодиспансере около двух недель назад, но помог уже не одному десятку пациентов.

Елена Кресс, пациент:

Это новые шансы. Я надеюсь, что этот аппарат обезопасит мое сердце, легкие и сведет к минимуму риск побочных явлений.

Сама процедура длиться не более десяти минут, но готовятся к ней как минимум три дня. Квалифицированные врачи просчитывают все с точностью до миллиметра, без учета не остаются и индивидуальные особенности пациента. По словам экспертов, сейчас в мире насчитывается всего 20 аппаратов такого уровня.

Владимир Караник, главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера:

В этой закрытой кожухом голове аппарата находятся 160 вольфрамовых лепестков, которые позволяют построить точную модель опухоли, чтобы в результате опухоль получила максимальное радиационное воздействие, а окружающие ткани пострадали в минимальном объеме.

От локального к глобальному. После масштабной реконструкции в сентябре откроется 23-я городская поликлиника. Полностью обновленные кабинеты и оборудованные по последнему слову техники клинико-диагностические лаборатории порадуют более тридцати трех тысяч человек, закрепленных за этой клиникой.

На очереди – открытие нового терапевтического корпуса 4-ой больницы в Московском районе. В здании расположится пять отделений, в том числе эндоскопическое и несколько кардиологических. А восьмой этаж отведут под учебные классы для студентов медицинских вузов.

Только за последние пять лет в столице построили 70 объектов здравоохранения, а это новые больницы, поликлиники, амбулатории и подстанции скорой помощи. Сегодня 2-миллионному городу медицинскую помощь оказывают 110 поликлиник и больниц. А ведь с каждым годом в Минск на лечение всё больше приезжает и иностранцев. Только с начала года к отечественным специалистам обратились около девятнадцати тысяч зарубежный гостей.