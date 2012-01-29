Олег Руммо: Операции иностранцам мы делаем лишь тогда, когда от этого не страдают белорусские граждане

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей Олег Руммо.



Когда мы рассказываем о Вашей работе, работе Вашего Центра, журналисты очень часто употребляют такие слова, как «впервые», «уникальная операция». И это действительно так. А могли бы состояться ваши достижения без государственной поддержки? Какую роль она играет в этом?



Олег Руммо:

Трансплантология на сегодняшний день относится к одной из самых высокотехнологичных и динамично развивающихся отраслей медицинских знаний. Она тянет за собой, как локомотив, всю медицинскую науку. Но, вместе с тем, это очень затратная отрасль. И никакое частое лицо, никакая частная организация ни в одной стране мира не может потянуть на себя эту отрасль. Естественно, чтобы выполнять такие сложные уникальные операции, чтобы лечить таких безнадежных пациентов, нужно вначале создать какую-то базу, серьезную базу. А это, прежде всего, средства, суперсовременное медицинское оборудование. И это оборудование стоит очень много.

Когда государство приняло решение, возникла такая возможность в государстве, появились средства на то, чтобы заняться этой, очень дорогой, очень высокотехнологичной, но, вместе с тем, очень прорывной частью медицинских знаний, естественно, такие деньги в стране были найдены. Огромное спасибо руководству страны, прежде всего, главе государства, который поручил создать этот Центр, контролировал, чтобы этот Центр был суперсовременный и, посещая его, обратил наше внимание на то, что мы должны сделать так, чтобы это было не только оборудование мирового уровня, а чтобы это был Центр мирового уровня. Чтобы самые тяжелые пациенты, которые нуждаются в наших технологиях, поправлялись у нас. Чтобы мы делали такие операции, которые потом, уже после того, как мы их освоим, были тиражированы и выполнялись в других Центрах.



У Вас работает высококвалифицированный персонал. Но тут иначе и быть не может. Где и как люди проходят подготовку?



Олег Руммо:

Без сомнения, мы изучали ведущий европейский опыт, ведущий российский опыт. Участвуя в конгрессах и международных симпозиумах, мы изучали ведущий мировой опыт. Боле того, и я являюсь сторонником этого, мы продолжаем эту программу.

В рамках Европейской ассоциации трансплантологов наши специалисты, преимущественно молодые врачи, выезжают за рубеж, в ведущие европейские Центры, чтобы перенять их опыт, посмотреть, как они решают те или иные мелкие либо более крупные трансплантационные проблемы. Приезжая сюда, они обогащают нашу работу этим ведущим мировым и европейским опытом. Естественно, это дает нам возможность неуклонно повышать свой уровень и двигаться в ногу со временем. А это не очень просто.



А вы испытываете кадровый голод? И, вообще, есть ли шанс у вчерашнего выпускника медуниверситета попасть к вам на работу?



Олег Руммо:

Сейчас сделать это ему будет не так просто. В 2010 году, в 2009 году, когда мы только начинали работать, мы, естественно, нуждались в молодых специалистах. Мы всех подряд не брали – мы выбирали из лучших выпускников тех, кто хочет связать свою жизнь с трансплантологией, кто понимает насколько это сложная, ответственная, но, вместе с тем, интересная, благородная и благодарная работа. Сейчас есть шанс только у самых лучших.



Понятно, что успех любой операции зависит от многих факторов: это и люди, которые ее выполняют, и оборудование, с которым они работают. А белорусская промышленность готова поставлять вам высокотехнологичное оборудование или придется долго закупать его за рубежом?



Олег Руммо:

На сегодняшний день есть ряд оборудований, которые в Республике Беларусь не производятся. Но говорить о том, насколько долго оно не будет производиться и что на это уйдет десятки, может, больше лет, нельзя. Почему? В нашем Центре примерно 50% оборудования отечественное, которое выпустили белорусские специалисты. Более того, многие из них, когда смотрят за тем, как мы эксплуатируем отечественное оборудование, и видят то оборудование, которое установлено, и то, которое сегодня представляет ведущий мировой уровень, говорят, что и они так могут. Так я и говорю, что надо сделать пробный образец, сделать опытную продукцию, привезти в Центр. Мы посмотрим, испытаем. Как практики, которые работают с этим оборудование каждый день, подскажем, где что-то надо поменять. И в этой ситуации, постоянно общаясь с промышленностью, ее представителями, которые занимаются выпуском медицинских изделий, мы существенно продвинулись вперед за последние несколько лет.

Важно, чтобы в клиниках, даже в мелких городах Беларуси, было белорусское оборудование, которое бы по качеству соответствовало самым высоким мировым стандартам. Потому что понятно, что житель маленького города, маленького района, небольшой деревни имеет право на точно такую же медицинскую помощь, точно такого же уровня, точно такого же качества, как житель столицы.



Трансплантология – это дорогостоящая отрасль медицины. А какое место она занимает в экспорте медуслуг и часто ли к нам приезжают иностранные пациенты? Насколько это окупается?



Олег Руммо:

Так получилось, что этот Центр прогремел. Так получилось, что этот Центр известен везде: и в Европе, и в Америке, и в Японии. Там знают о том, что есть белорусский Центр трансплантации. Естественно, приезжает огромное количество людей. Преимущественно, конечно, с постсоветского пространства. Но приезжают и из Японии, и из Саудовской Аравии, и из Израиля, Латвии, Литвы. Мы выполняем такие операции, но только в той ситуации, когда не будут страдать белорусские граждане. Поэтому есть квота на эти операции, есть процент этих операций (он не должен превышать 10% в общем объеме выполняемых нами оперативных вмешательств). И, опять-таки, они очень рентабельны. Они имеют рентабельность, которая превосходит 300%. И все деньги, в том случае, если мы выполняем эти операции, мы обязательно используем на увеличение числа операций нашим гражданам.