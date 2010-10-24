Около трети проверенных грибов на Гомельщине оказались радиоактивными

И хотя во всех районах области зафиксированы небольшие отклонения, были случаи, когда грибы становились просто опасными для здоровья.

Боровики и лисички уже отошли, теперь хит сезона — зелёнки да курочки, ну и, конечно, бессменные опята. Мария Емельяновна — грибник примерный: из леса прямо в лабораторию, и уж потом, с излишками — на базар.

Мария Емельяновна:

Хорошие опята, а поварите, так и вообще ничего не будет. Я вот поварила и принесла — 23 показало. А норма — 370.

В подтверждение слов у пенсионерки на руках справка из лаборатории. Благо, контроль бесплатный и всегда рядом. На проверку уходит не больше 10 минут. Правда, они есть не у всех. Вот, например, Екатерина Сакевич, по собственному признанию, в придорожном грибном бизнесе вот уже 17 лет. Радиоактивность грибов определяет практически на глаз.

Екатерина Сакевич:

Радиации в курочках нет. Это я вам правду говорю. Вот в маслятах было много.

Один только вид грибов обещает праздник живота. Как здесь думать о радиации. Ведёрко грибов съёмочная группа СТВ приобрела на трассе Минск-Гомель. Здесь подберёзовики, белые и даже пара польских. Вроде все съедобные. А на самом деле...

Сотрудник лаборатории:

На самом деле, уровень цезия-137 в разы выше нормы. Я бы не рекомендовала употреблять это в пищу

И 3 тысячи беккерелей на килограмм в нашем ведре не предел. Ежегодно регистрируются единичные случаи превышения нормы в десятки раз. Грязный гриб может вырасти даже на самой чистой территории: такая уж у него биология — впитывать словно губка всё в радиусе своего обитания.

Николай Скоромный, заместитель главного государственного санитарного врача Гомельской области:

Ситуация не изменилась, она такая же как и много лет назад. Каждая третья проба не проходит по нормам безопасности. Где-то 30% в среднем загрязнённых грибов.

Многие любители тихой охоты просто охладели к невидимой опасности и элементарно пренебрегают контрольными мерами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.