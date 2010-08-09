Около 10 белорусов стали жертвами «черных трансплантологов»

Лидеры транснациональной преступной группировки задержаны в Киеве. Только по самым скромным подсчётам, за несколько лет они заработали около 40 миллионов долларов.

За три года около пяти десятков вырезанных органов и куш в 40 млн. долларов. Такими данными располагает следствие на международную сеть «черных трансплантологов». Размах поражает. Донор получал за почку не более 10 тысяч долларов. А богатый клиент из Европы или Азии платил за нее, как минимум, в 10 раз больше. В среднем сумма составляла от 100 до 200 тысяч долларов за орган. Пятая часть из списка доноров — белорусские фамилии. Это люди, которые попали в затруднительное финансовое положение и совсем отчаялись. Преступники предлагали решить проблему путем покупки почки.

Сергей Подгруша, заместитель начальника управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь:

Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией совместно с МВД Украины и Интерполом пресечена преступная деятельность международной группы, занимавшейся незаконной трансплантацией органов. Одним из организаторов является гражданин Израиля, уроженец Беларуси, который покинул нашу страну в начале 90-х годов прошлого века.

Поиском органов занимались семь вербовщиков — жители Украины. Они размещали предложения о желании купить почку через интернет. Предпочтение отдавали здоровым женщинам в возрасте от 18 до 25 лет из Украины, России, Беларуси, Молдовы и Узбекистана. Впрочем, как оказывается, желающих продать свою почку во всемирной паутине, хватает.

На эти объявления можно наткнуться в интернете где угодно. Поисковый запрос за несколько секунд выдает ссылки на сотни объявлений о желании продать свои органы.

Доноров, для проведения операций по извлечению органов, доставляли в частные клиники Азербайджана и Эквадора. По другой информации — еще и в Украину, где в Киеве была своего рода перевалочная база. Якобы, все анализы делались в известном киевском институте имени Шалимова. Среди задержанных — четверо хирургов высшей квалификации украинского Национального института хирургии и трансплантологии. Предполагается, что за каждую незаконную операцию врачи получали по 15-20 тысяч долларов. Но естественно, правоохранителям предстоит это доказать.

Андрей Костенко, заместитель главного врача Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова (Украина):

Обвинили врачей, которые, вроде бы, работают в нашем институте. Но никакой официальной информации нет, поскольку никого к ответственности не привлекли. Про кого идет речь, какие врачи — мы ни о чем не можем говорить.

Людям, решившимся на продажу своей почки, надо знать, что они, по сути, добровольно отдают себя в руки преступников. При этом, в чужом государстве. Никакой гарантии, что после скальпеля хирурга, не заботящегося о своей репутации, донор поднимется здоровым — нет. В цивилизованных странах торговля органами запрещена. Беларусь — не исключение. В год у нас делается тысяча операций по пересадке почек. Причем на безвозмездной основе.

Олег Руммо, заместитель главного врача по хирургии УЗ «9-ая городская клиническая больница» Минска:

Операции по забору органов должны производиться только в высокоспециализированном медицинском учреждении, обладающим большим опытом трансплантации, и только очень высококвалифицированным врачом. Человек должен знать, жертвуя своим органом, что второй орган у него абсолютно здоров. Иначе забор органа влечет за собой опасность смерти этого пациента. Поэтому я бы никому из наших граждан никогда не рекомендовал бы заниматься трансплантационным туризмом.

Судя по сообщениям из Киева, нельзя исключать, что окончательная информация будет дополнена и обнародована в более расширенном объеме в ближайшее время. Сейчас следствие по этому скандальному делу всё еще продолжается.