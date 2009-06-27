Около 1 млн американцев больны гриппом А/H1N1

По словам медиков, у большинства больных обнаруживаются слабо выраженные симптомы.

В настоящее время официально считаются заболевшими 28 тысяч американцев. Из них 3065 человек были госпитализированы. Общее число умерших от вируса так называемого «свиного гриппа» в США на сегодняшний день составляет 130 человек.

Разница между официально зарегистрированным и теоретически просчитанным количеством заболевших исследователь объясняет тем, что не все заразившиеся люди обращаются к врачам.

Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает отсутствие мутации вируса гриппа A/H1N1. Исходя из анализа, который проводит в текущем режиме ВОЗ, вирус нового гриппа стабилен, однако, как любой вирус гриппа, он непредсказуем и обладает высокой способностью к мутации.

В этой связи ВОЗ намерена отслеживать две основные проблемы: поведение вируса в странах Южного полушария, а также риски возникновения взаимосвязи между гриппом А и сезонным вирусом гриппа.

РБК