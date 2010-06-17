Один день из жизни лучшего врача Минска

Лучших столичных врачей наградили 17 июня. Педиатр, терапевт, хирург – всего пять номинаций. Конкурс проводится не первый год и направлен на повышение престижа, пожалуй, одной из самых важных профессий. А 20 сегодняшних финалистов доказывали свой высокий класс каждый день.

У него под присмотром – целое отделение, а в кабинет пациенты ходят парами. Вместе с родителями. За прошлый год Дмитрий Викторович Буз лично пролечил почти четыре сотни детей. Из них на поправку пошел на первый взгляд нереальный процент несовершеннолетних аллергиков – 99,7. Конек специалиста – современные компьютерные методы диагностики. На вопрос, как и где болит, у главного минского Айболита всегда точный ответ – почему. В профессии врача-педиатра много нюансов. Такой специалист общается «на ты» и с пациентами, и с их болезнями. А еще ведь надо найти общий язык с родителями клиента.

Отделение рассчитано на сорок мест. А годовой оборот пациентов – зашкаливает за тысячу. Специалист уверен: сегодня аллергия, что называется, молодеет. И в большинстве случаев – по вине взрослых. Поэтому на дверях и висят таблички из серии «посторонним В». Так что после врачей, здесь главные – дети.

Такие награды дают не только за цифры и планы. Рабочий день врача года, конечно, по распорядку, но нормированным получается далеко не всегда. Ведь маленький пациент нуждается не только в диагнозе, но и внимании. Дети это видят и, как всегда, говорят истину.

Этот четверг оказался исключением из правил. В преддверии Дня медика лучшие в профессии еще днем сменили белые халаты на костюмы. И сменили часы своего приема на торжественный прием во дворце профсоюзов. И судя по отзывам – не зря. Говорят, время государственного признания тоже лечит.

Алексей Мартиненок, Андрей Дук, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.