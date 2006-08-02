Очистят почву от тяжелых металлов трансгенные береза и осина

Белорусские ученые уже вырастили трансгенную березу в пробирке и намерены приступить к осине. Эти генетически модифицированные деревья в первую очередь будут призваны очищать почву от тяжелых металлов, продуктов нефтепереработки и радиоактивных веществ.

Создание трансгенных растений - не ново для белорусских ученых. Сегодня сельхозпредприятия активно выращивают тритикале - гибрид ржи и пшеницы, который применяется в пищевой промышленности.

Однако над березой начали работать не ради создания нового источника питательных веществ, а с другой целью. Это быстрорастущее растение в результате модификации должно очищать не только воздух, но и почву.

Опыты над созданием трансгенной березы сегодня проводятся на первом этапе, и дерево вырастили пока только в пробирке. Однако, результаты эксперимента уже говорят о том, что вскоре растение можно будет высадить в открытый грунт.

После того, как береза продемонстрирует все свои возможности на практике, ученые будут готовы заняться осиной. Это дерево так же быстро растет и хорошо приживается в климатических условиях Беларуси. Соответственно и возможности очищать почву от вредных для организма человека веществ у него так же высоки, но пока только теоретически.