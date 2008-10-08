Обследование и полную подготовку к трансплантации сердца в Беларуси прошли 18 реципиентов

По словам специалистов республиканского научно-практического центра кардиологии, их количество увеличивается с каждым днём, двое находятся на аппаратном обеспечении. Всего в пересадке сердца в Беларуси нуждаются 70-90 человек, при этом существует дефицит донорских органов. Данная проблема характерна не только для нашей республики, но и для европейских стран, даже при условии наличия Евротранспланта. Беларусь в эту организацию не входит, зато в текущем году республика принята в Европейскую ассоциацию трансплантологов. Членство в организации открывает широкие возможности в своевременном получении информации, приглашения Беларуси для участия в различных международных форумах трансплантологов.