Новый метод лечения пороков сердца у новорождённых разработали белорусские медики

В детском кардиохирургическом центре в Минске сделаны первые три операции, два маленьких пациента уже выписаны.

Новый метод, его ещё называют гибридным, сочетает в себе стандартную операцию и современные технологии. Ежегодно в Беларуси рождается около 800 детей с различными пороками сердца. Порой можно подождать, когда малыш подрастет, но в некоторых случаях его ожидает несколько операций на сердце в несколько этапов. К сожалению, каждый раз маленький пациент подвергается риску.

Новый метод позволит свести число операций к минимуму. К слову, описания подобного метода белорусские врачи не нашли ни в одном из медицинских источников. Есть лишь похожие технологии лечения. Так что по праву можно сказать, что этот метод – изобретение белорусских кардиохирургов.