Новый метод лечения межпозвонковой грыжи освоили минские нейрохирурги

Это метод малотравматичный и практически безболезненный. Но подходит только молодым людям.
К слову, около двух тысяч белорусов ежегодно нуждаются в хирургическом вмешательстве. Пятой части из них сможет помочь луч лазера, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Дмитрий Сацкевич, врач-нейрохирург РНПЦ травматологии и ортопедии:
Суть операции заключается в том, что лазерное излучение подается внутрь межпозвонкового диска пациента по специальной игле. Происходит выпаривание жидкости, корешок перестает быть сдавлен, и у пациента проходит боль.