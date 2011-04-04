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Новый метод лечения межпозвонковой грыжи освоили минские нейрохирурги

04 апреля 2011 17:57
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Болезненное образование специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии выпаривают лазером.

Это метод малотравматичный и практически безболезненный. Но подходит только молодым людям.

К слову, около двух тысяч белорусов ежегодно нуждаются в хирургическом вмешательстве. Пятой части из них сможет помочь луч лазера, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Сацкевич, врач-нейрохирург РНПЦ травматологии и ортопедии:
Суть операции заключается в том, что лазерное излучение подается внутрь межпозвонкового диска пациента по специальной игле. Происходит выпаривание жидкости, корешок перестает быть сдавлен, и у пациента проходит боль.

# Здоровье

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