Новое здание детской поликлиники открыли в праздник города в Гомеле

Самый главный подарок получили самые юные гомельчане. Новую детскую поликлинику в городе ждали давно. Но на решение вопроса ушло всего два месяца.

И вот 1300 квадратных метров, просторных коридоров и светлых кабинетов готовы принять первых пациентов. В самом центре города – удобнее места просто не найти.

Новая поликлиника – требование времени. Гомель ширится на глазах. Микрорайоны растут как грибы после дождя, а в новых квартирах все чаще слышатся голоса маленьких гомельчан. К бэби-буму, начавшемуся два года назад, центральная детская поликлиника оказалась просто не готова. И вот, наконец, недостаток помещений и персонала ушел в прошлое.

Хорошее настроение медиков не на пустом месте. Современный ремонт, просторные помещения и отличное оборудование – в таких условиях можно работать только хорошо. Оценить новое качество медицинского обслуживания уже успели и новые пациенты.

Счастье детей – главная радость для их родителей. И здоровье здесь на первом месте. Кстати, на поликлинику не потратили ни рубля бюджетных средств. Подарок гомельчанам сделали крупные предприятия города. К слову, в Гомеле ведется строительство еще одного детского медучреждения. Так что открывать современные поликлиники на день города может стать хорошей традицией.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомель.