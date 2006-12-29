Новое предложение о сотрудничестве

Известный хирург из США, медицинский директор международного фонда "Детское сердце" привез новое предложение Вильям Новик.

29 декабря он встретился с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по демографической безопасности и социальному развитию Людмилой Постоялко.

В будущем году ожидается четыре визита американских хирургов. В Беларуси будут проводиться лекции и семинары для врачей, которые занимаются болезнями сердца. Людмила Постоялко отметила, что этот проект даст больше возможностей для дальнейшей совместной работы медиков двух стран.

Вильям Новик уже на протяжении нескольких лет проводит в нашей стране благотворительные операции на детском сердце. И сейчас хирург со своими американскими коллегами разработал проект по синдрому Абштейна.

"Основная задача, которую сейчас ставят перед собой специалисты - посмотреть на генном уровне на каких этапах начинается эта болезнь сердца. И уже, исходя из этого, планировать лечение. Поэтому я привез свое предложение, чтобы обсудить его с белорусскими коллегами и услышать их мнение по этому поводу", - сообщил медицинский директор международного фонда "Детское сердце" Вильям Новик.