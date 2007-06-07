Новое оборудование облегчит работу медиков

В Брестском областном онкологическом диспансере открылось новое гинекологическое отделение.Ранее лечение заболеваний этого профиля проводилось на базе других отделений. После нескольких этапов реконструкции и капитального ремонта диспансера, условия пребывания для пациентов и работы медперсонала значительно улучшились. Сегодня отделение из 14 палат оснащено современным оборудованием. Это увеличит количество плановых операций, что в итоге должно сказаться на качестве оказания услуг.