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Новое оборудование облегчит работу медиков

07 июня 2007 14:02
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В Брестском областном онкологическом диспансере открылось новое гинекологическое отделение.Ранее лечение заболеваний этого профиля проводилось на базе других отделений. После нескольких этапов реконструкции и капитального ремонта диспансера, условия пребывания для пациентов и работы медперсонала значительно улучшились. Сегодня отделение из 14 палат оснащено современным оборудованием. Это увеличит количество плановых операций, что в итоге должно сказаться на качестве оказания услуг.
# Здоровье

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