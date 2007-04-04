Новое "лицо" старого санатория

Смена профиля старого санатория позволит значительно улучшить качество медицинского обслуживания людей с ограниченными возможностями и создаст новые рабочие места в поселке. Телеханский Дом-интернат встречает новоселов. Проживать и получать лечения здесь будут 180 человек с психофизическими особенностями. В добавок - 120 новых рабочих мест в районе. Таковы результаты программы развития учреждений социального обслуживания на Брестчине.

Капитальный ремонт помещений, усиление медицинской базы позволили реанимировать старую здравницу и создать условия для полноценной жизни людей с ограниченными возможностями.

На Брестчине это девятое по счету подобное учреждение. На очереди еще три.