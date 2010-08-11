Прямой эфир

Некачественные шампуни и средства для подводных очков могут привести к потере зрения и даже выкидышу!

11 августа 2010 12:28
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Рынок красоты является одним из лидеров по подделкам. Фальсифицированными являются 50% продукции. Чаще всего подделывается парфюмерия, декоративная косметика и средства по уходу за волосами.

По мнению специалистов, на российском рынке 50% фальсифицированных товаров декоративной и натуральной косметики, которые находятся в продаже. Никто даже и не представляет, какой вред здоровью может принести обычный шампунь, мыло или средство для подводных очков.

фото парикмахерская

фото косметика

фото косметика

Шампунь известной марки Галине Климкиной купила дочь в крупной торговой сети. Женщина помыла голову и чуть не ослепла: пена от моющего средства, попавшая в глаза, оказалась ядовитой. Пенсионерка признается, что всю жизнь пользовалась шампунью только отечественного производителя, но потом решила поэкспериментировать, а поплатилась зрением. Теперь у Галины Васильевны ожог роговицы и острый конъюнктивит.

фото шампунь

фото шампунь

Упаковку с ядовитым шампунем пенсионерка не выбросила, она собирается отдать ее на экспертизу. Сейчас инвалид третьей группы Галина Васильевна проходит лечение, пока врачи не могут дать однозначный ответ: восстановится ли зрение полностью.

фото Галине Климкина

фото капли для глаз

Полгода назад Ольга купила специальную жидкость для подводных очков. Реклама товара гласила, что это прекрасное средство от запотевания. Действительно, со своей задачей средство справлялось хорошо, только после сеанса плавания девушка почувствовала себя плохо.

Ольга Мучкина-Скрипкина, пострадавшая:
У меня появилась резь в глазах и белая пелена.

фото Ольга Мучкина-Скрипкина, пострадавшая

фото гель против запотевания подводных очков

фото бассейн

Дома чувство жжения только усилилось. Ольга попробовала промыть глаза водой, но это не помогло, а потом девушка обнаружила, что не видит свое собственное отражение.

Ольга Мучкина-Скрипкина:
В течение суток я ничего не видела. Я не могла ни включить свет, ни позвонить по телефону. На включенный свет у меня усиливались болевые ощущения.

Такой Ольгу обнаружила подруга, она же и вызвала скорую.

Зоя Смирнова, подруга Ольги:
Она уже не могла ходить по квартире.

фото Зоя Смирнова, подруга Ольги

Все осложнялось тем, что Ольга была на шестом месяце беременности. Пережитый организмом стресс чуть не привел к выкидышу. Всю оставшуюся беременность Ольга пролежала на сохранении. Ребенка удалось спасти, но роды прошли с осложнениями.

фото роддом

Когда Ольга вернулась в бассейн, первым делом она решила узнать, продается ли еще это средство в магазине, как оказалось, средство было снято с производства.

фото магазин

фото бассейн
# Здоровье

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